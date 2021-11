Prefeitura abre licitação para concluir iluminação em LED

A prefeitura de Rio Branco publicou nesta quinta-feira, 11, no Diário Oficial do Estado (DOE) abertura de pregão com o objetivo de contratar uma empresa de engenharia especializada na Elaboração de Diagnóstico Energético e Projeto de Luminotécnico para expansão, Eficientização e Modernização de todo Parque de Iluminação Pública de Rio Branco (AC).

Ao ac24horas, o secretário da zeladoria, Joabe Lira, afirmou que o pregão tem o intuito de concluir o restante da iluminação de LED na capital.

“Esse pregão tem o objetivo de terminar a iluminação de LED na capital. Esperamos que até o início do ano que vem, toda a cidade tenha iluminação de LED”, afirmou.

A abertura do pregão ocorreu após três meses da prefeitura desiste de aditivar o contrato de iluminação de LED celebrado na gestão da ex-prefeita Socorro Neri (PSB) com a empresa Engelux Soluções em Energia Ltda, representante do consórcio denominado Ilumina Rio Branco, em razão da Operação deflagrada pela Polícia Civil.

O intuito desse consórcio era realizar a “eficientização e a modernização” do Parque de Iluminação Pública de Rio Branco com a implantação das lâmpadas de LED.

As empresas interessadas em participar deste novo pregão tem até às 10h15min do dia 25 de novembro de 2021, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br

Segundo a pasta, o edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 11 de novembro de 2021, através www.licitacoes-e.com.br nº 907176 ou excepcionalmente na Coordenadoria de Licitações – Rua Alvorada, nº 411, 1º Piso – Bairro: Bosque, Rio Branco (AC).

