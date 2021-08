Prefeitura de Rio Branco começa a instalar ponto eletrônico nas secretarias municipais

A prefeitura de Rio Branco começa agora a colocar em prática as medidas que fazem parte do projeto papel zero. Em encontro ocorrida no auditório da Associação dos Prefeitos do Acre (Amac), o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) reuniu servidores da TI das Secretarias e Autarquias do Município da área de TI para alinhar estratégias que visam otimizar serviços ofertados, começando pelo sistema de ‘papel zero’.

O município irá instalar ponto eletrônico em todas as repartições públicas que fazem parte do poder municipal. “Também estamos tratando do aplicativo do cidadão, onde a pessoa vai poder solicitar vários serviços pelo celular”, explicou o diretor de tecnologia e inovação, Mak Moreira.

No final da tarde de ontem (16) foram apresentadas as ferramentas tecnológicas que devem representar a modernização da administração municipal pelos próximos anos da atual gestão. Segundo Mak informou ao portal da prefeitura, “a gestão está investindo em várias frentes da área em questão para facilitar a vida do servidor e principalmente ampliar a oferta de serviços”.

com informações de Ac24horas