Prêmio de Comunicação do Governo do Acre recebeu inscrição de 106 trabalhos

Ângela Rodrigues



O governo do Estado do Acre irá participar da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29), que será realizada em Baku, Azerbaijão, na próxima semana.

A comitiva, liderada pelo governador Gladson Cameli, é composta pelo secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho; secretária de Povos Indígenas, Francisca Arara; presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Jaksilande Araújo; coordenadora do Programa REM Acre na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Marta Azevedo; secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias; comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Charles Santos; secretária Comunicação, Nayara Lessa; e coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros.

Com o tema Acre+ resiliente na COP29, a comitiva abre sua participação no painel que irá tratar sobre financiamento climático e sistema de REDD+ Jurisdicional, no espaço do Consórcio Interestadual Amazônia Legal (CAL), na terça-feira, 12.

O painel apresentará a capacidade do Estado em captar e executar recursos nacionais e internacionais para o financiamento climático. O Acre é reconhecido como referência, por já ter firmado cooperação internacional com a Alemanha e o Reino Unido para implementação do Programa REM, em execução desde 2012.

Outras parcerias internacionais também já foram firmadas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Recentemente, o Acre também foi o primeiro a acessar recursos, na retomada com o Fundo Amazônia, no valor estimado de R$ 98 milhões.

O Acre tem avançado ainda no cumprimento de uma série de requisitos para obter a certificação internacional para a geração de créditos de carbono de alta integridade. O processo facilitará a continuidade das negociações, a exemplo do programa Leaf (Reduzindo Emissões Acelerando o Financiamento Florestal).

O Consórcio da Amazônia Legal (CAL) organiza uma programação especial da COP30 com a participação dos nove estados amazônicos, incluindo o Acre, na quarta-feira, 13.

O evento conta com a adesão dos governadores engajados na estratégia Baku to Belém, de unir os estados amazônicos em torno de uma agenda comum para a COP30.

O objetivo é garantir que a Amazônia esteja no centro das discussões sobre mudanças climáticas, promovendo a colaboração entre as unidades da federação para alavancar recursos e ações que fortaleçam o desenvolvimento sustentável na região.

Ao longo da programação, a comitiva também foi convidada a integrar o painel “Amazônia solução climática: mecanismos financeiros para catalisar um futuro sustentável”, em que serão debatidos os caminhos para o financiamento e estratégias para a Amazônia.

Outra importante participação será no painel sobre mudanças climáticas e estratégias de enfrentamento e adaptação às mudanças climáticas. O governador Gladson Cameli apresentou ao governo federal, no primeiro semestre de 2024, o Plano Emergencial de Adequação às Mudanças Climáticas.

A iniciativa, pioneira entre os estados brasileiros, prevê uma série de ações para mitigar os impactos das mudanças climáticas, que têm causado enchentes e secas severas no estado, ameaçando vidas e destruindo infraestruturas urbanas e rurais.

O documento é um marco na resposta às mudanças climáticas, buscando um Acre mais resiliente e seguro frente aos fenômenos extremos que se tornaram mais frequentes.

O painel buscará evidenciar o Acre como um exemplo de inovação em governança climática, capaz de atrair capital para financiar ações sustentáveis e de enfrentamento às mudanças climáticas, tanto a nível nacional quanto internacional.

A programação inclui ainda participação em painéis conjuntos sobre as temáticas: processo de atualização das salvaguardas socioambientais do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa); sociobioeconomia na perspectiva dos povos indígenas; turismo sustentável regenerativo e etnoturismo no Acre; reconhecendo a conservação e a restauração florestal como pilares de transformação local e bioguardiões: um chamado pelo reconhecimento dos guardiões da biodiversidade e do clima.

Saiba mais

A COP, conhecida também como Conferência das Partes, reúne representantes de 197 países mais a União Europeia, engajados na missão de discutir o futuro do planeta e traçar estratégias para o enfrentamento a crise climática.

O evento reúne ainda cientistas, pesquisadores, políticos, gestores, especialistas, ativistas e representantes de diversas áreas da sociedade para debater soluções urgentes capazes de mitigar os efeitos do aquecimento global. Em 2025, a COP 30 será sediada no Brasil, em Belém (PA).

