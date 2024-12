Prêmio Personalidade Antiesportiva do Ano 2024 | Personalidade esportiva do ano da BBC

Simon Burnton



Wang Tianyi, Wang Yuefei e Yan Chenglong

Foi uma espécie de annus horribilis para o Xiangqi, o antigo esporte conhecido no Ocidente como xadrez chinês. Os seus problemas começaram há um ano, no mesmo dia em que o ano passado lista anti-manchada foi publicado, quando Yan Chenglong garantiu a vitória no torneio Nacional Chinês do Rei do Xadrez e foi para seu quarto de hotel com alguns amigos para comemorar.

Como resultado do que aconteceu nas horas seguintes, ele seria destituído de seu título, com a Associação Chinesa de Xiangqi anuncia os resultados de sua investigação no dia de Natal.

“Yan consumiu álcool com outras pessoas em seu quarto na noite do dia 17”, escreveram em comunicado, “e depois defecou na banheira do quarto onde estava hospedado no dia 18, em um ato que danificou a propriedade do hotel, violou a ordem pública e a boa moral, teve um impacto negativo na competição e no evento de Xiangqi e foi de péssimo caráter.”

Do lado positivo, eles não encontraram nenhuma evidência que apoiasse as teorias baseadas na Internet de que Yan estava trapaceando durante o evento usando um dispositivo de comunicação oculto. “Com base em nossa compreensão da situação”, escreveram eles, “atualmente é impossível provar que Yan se envolveu em trapaça por meio de ‘contas anais’”.

Yan explicou mais tarde que para ele tinha sido mais um ânus horribilis: ele estava sofrendo de diarreia, foi forçado a decorar o banheiro depois de não conseguir chegar ao banheiro e pretendia se limpar, mas saiu para pegar um avião.

Surpreendentemente, o esporte de Xiangqi ainda não havia chegado ao fundo do poço.

Em setembro o CXA foi de volta às manchetesanunciando que Wang Tianyi, o melhor jogador do mundo por 11 anos consecutivos e, aos olhos de muitos, o maior de todos os tempos, e seu companheiro de equipe em Hangzhou, Wang Yuefei, grande mestre desde 2013, foram banidos para sempre após serem descobertos por terem conspirado “por muito tempo” para consertar partidas.

O desporto chinês está a tentar lidar com um problema de corrupção generalizado, tendo este anúncio sido feito apenas nove dias depois de a Federação Chinesa ter anunciado que 43 jogadores e dirigentes, incluindo três ex-internacionais, tinham sido banido para sempre por manipulação de resultados juntamente com outros 17 por cinco anos, e um mês após o seu próprio vice-presidente ter sido condenado a 11 anos de prisão por aceitar subornos.

O Canada Soccer enviou sua seleção feminina às Olimpíadas como atual campeã; eles saíram prometendo “transformar-se em uma federação na qual os canadenses confiam e da qual se orgulham”, depois que se descobriu que não apenas tentaram espionar seus oponentes em Paris usando drones, mas já faziam isso há anos.

Desta vez foram atacados por um serviço de segurança que durante os Jogos interceptou em média seis drones por dia, a maioria deles – segundo o então primeiro-ministro, Gabriel Attal – pilotados por “indivíduos, talvez turistas querendo tirar fotos”.

Attal se vangloriou de “sistemas instalados que nos permitem interceptá-los e prender seus operadores muito rapidamente”, e a pessoa que controlava o Canadá enquanto monitorava uma sessão de treinamento na Nova Zelândia antes do jogo de abertura do torneio rapidamente teve seu drone confiscado e um pena suspensa de oito meses de prisão.

Entretanto, o Comité Olímpico Canadiano enviou para casa um treinador adjunto e um analista, enquanto a sua treinadora britânica, Bev Priestman, deixou claro que queria “assumir responsabilidades” e que “de forma alguma orientei os indivíduos”.

Bev Priestman “assumiu a responsabilidade” pela saga de espionagem. Fotografia: Hannah McKay/Reuters

David Shoemaker, presidente-executivo do COC, disse que foi “persuadido pelo fato de que Bev Priestman não teve nenhum envolvimento, nenhum conhecimento”, mas mudou de ideia após uma investigação. Priestman foi suspensa enquanto se aguarda uma revisão, que terminou com ela demissão em novembro.

No final, a espionagem não foi apenas extremamente destrutiva, mas completamente desnecessária: a Nova Zelândia era completamente um lixo e o Canadá era bom o suficiente para avançar para as oitavas de final, apesar de ter perdido seis pontos (após o que imediatamente perderam).

Camille Herron e Conor Holt

Camille Herron é uma atleta extraordinária. Já detentora de múltiplos recordes mundiais, em março ela participou de uma corrida de resistência de seis dias na Califórnia, durante a qual quebrou recordes de 300 milhas, 400 milhas, 500 milhas, 500 km, 600 km, 700 km, 800 km e 900 km, bem como três -, distâncias de quatro, cinco e seis dias.

No final, ela havia percorrido o percurso de 4,1 km 220 vezes, sua distância total de 901,76 km quebrando o recorde de 34 anos de idade em 18,129 km. um feito inspirador.

Então seu marido voltou ao seu hobby, de editar as páginas da Wikipédia de seus rivais mais importantes, bem como as suas próprias.

A primeira edição após aquela corrida de seis dias envolveu a remoção, entre outras coisas, da frase “amplamente considerado um dos melhores corredores de trilha do mundo” das páginas de Kílian Jornet e Courtney Dauwalter, que são amplamente considerados dois dos melhores corredores do mundo. corredores de trilha, alegando que era “exagerado”. A entrada de Herron, entretanto, foi alterada para acrescentar que ela era, aham, “amplamente considerada uma das maiores corredoras de ultramaratona de todos os tempos”.

Camille Herron é detentora de vários recordes mundiais com uma página extraordinária na Wikipedia. Fotografia: Leon Swart/Alamy

Em setembro, a revista canadense Running detalhes publicados da atividadeque também incluiu adicionar à sua própria entrada palavras e frases como “lendário”, “prestigioso” e “resistência de aço”, levando a Herron sendo abandonado por Lululemona marca de roupas canadense que organizou sua corrida de seis dias.

O marido de Herron, Conor Holt, desde então assumiu total responsabilidade pelas edições na própria página da Wikipédia de Herron, que ele insistiu ter sido feita em resposta a outros “editando partes significativas de sua vida”, sem mencionar as mudanças nas de seus rivais.

Enquanto isso, em setembro, a dinamarquesa Stine Rex, que no início deste ano descreveu Herron como “incrível e totalmente louco e uma grande inspiração”, bateu sua marca de seis dias, mas esse recorde, como o tempo de Rex ao bater o recorde de 48 horas de Herron em maio, e Miho Nakata do Japão ao bater o recorde de 24 horas de Herron no ano passado, todos permanecem não ratificados por causa de diversas reclamações feitasaparentemente de Herron, sobre a conduta dessas corridas.

Trishul Cherns, presidente da Organização Global de Maratonistas de Vários Dias, disse à revista Canadian Running: “Em meus 46 anos de ultracorrida, nunca vi ninguém tão talentoso quanto Camille, que é tão dedicado a criar divisão e animosidade dentro da ultracorrida. comunidade.”

Christian David Mosquera Durán

A seleção russa de basquete, banida das Olimpíadas por causa da guerra do país na Ucrânia, queria se manter atenta com um pouco de ação internacional de alto nível. Christian David Mosquera Durán, um colombiano que estuda arquitetura em Kazan, estava com saudades dos amigos de casa. A seleção russa decidiu que a resposta para o seu problema seria convidar algumas seleções internacionais para um torneio próprio, a ser disputado em Perm; Durán decidiu que a resposta para seu problema seria interceptar um dos convites e usá-lo para transportar alguns companheiros.

Ainda não se sabe como ele conseguiu isso – a federação colombiana de basquete insistiu que nunca havia recebido uma oferta de vaga no torneio, a russa que “todas as comunicações foram realizadas através dos canais oficiais” – mas no final a primeira carta enviada, em papel timbrado, aos russos, de um homem que se identificou como presidente da federação colombiana, foi publicado.

“Aceitamos com prazer as condições oferecidas”, dizia, “incluindo acomodação em hotel de 4 a 5 estrelas, pensão completa para nossa delegação de 20 membros e voos de Bogotá para Perm e vice-versa”. Solicitou que todas as comunicações adicionais fossem enviadas ao endereço pessoal do Gmail de Durán.

Algumas semanas depois, o time chegou e enfrentou o Parma, clube local, no primeiro dia do torneio; depois do primeiro quarto perdiam por 41-2 e, embora tenham se recuperado e marcado 53 pontos, ainda perderam por 102. “Acabamos de chegar e pensamos que a diferença seria ainda maior”, disse seu técnico, Jorge Vasquez.

A maioria dos jogadores colombianos revelou-se decididamente amadores: Durán às vezes aparecia na terceira divisão de uma liga 3×3 em Kazan; outro membro da equipe é um engenheiro que dirige um blog de basquete; Vasquez era na verdade um verdadeiro treinador de basquete, mas para uma escola para meninas colombianas.

Os organizadores prontamente “revisaram o calendário e o formato para garantir um torneio mais equilibrado e competitivo” (ou seja, mandaram os colombianos para casa).

Em outras notícias falsas sobre a equipe, uma seleção paraolímpica ganense de 11 pessoas chegou à Noruega para uma maratona em abril; nenhum compareceu à corrida, o treinador morreu num hospital de Oslo três dias depois, outro membro foi preso enquanto tentava entrar na Suécia, os outros nove permanecem foragidos.