Grécia relacionamento com seus vizinhos turcos variou de ambivalente a difícil para um muito tempo. Como regra, a Turquia é vista como um vizinho imprevisível e agressivo com o qual a Grécia precisa se proteger. Isso faz parte da razão pela qual Atenas gasta 3% do seu PIB em defesa.

Ao mesmo tempo, os turcos quase sempre recebem uma recepção calorosa, seja como como turistas ou investidores – especialmente quando estão gastando dinheiro GréciaAs ilhas do Egeu Oriental, também conhecidas como ilhas dodecanesas, entre a Grécia e Peru.

Nem tantos turistas – domésticos ou estrangeiros – tendem a chegar aqui. Em 2024, o número de passageiros de balsa da Turquia para a Grécia saltou para 1,5 milhão, dramaticamente de 800.000 em 2023.

O influxo de turcos na pequena ilha de Leros, por exemplo, Parece alguns como uma invasão de tipo. Até apenas 20 anos, a ilha tinha uma reputação terrível, conhecida como o lar de uma das instituições mentais mais notórias da Europa. Hoje é um paraíso de férias para visitantes turcos.

Uma viagem de balsa de Turgutreis, perto de Bodrum, Turquia, a Leros leva apenas uma hora. Para chegar lá de Pireu, a Grécia, por outro lado, leva 10 horas. Isso significa que centenas de turcos chegam a Leros todos os dias durante os meses de verão – com muitos dos que chegam também possuindo casas na ilha. Os habitantes locais apreciam os visitantes de salto bem abastados da outra costa do mar Egeu que vêm desfrutar de boa comida e bebida.

A situação é a mesma em Lesbos, Chios e Samos. Desde o primeiro -ministro grego Kyriakos Mitsotakis e presidente turco Recep Tayyip Erdogan Assinou um acordo de visto de turista simplificado para 10 das Ilhas Mares da Grécia em 2023, os turcos correram para visitar. E eles não estão apenas chegando durante os meses de verão. Milhares, por exemplo, escolheram celebrar Eid al-Fitr, o fim do Ramadã, aqui no final de março.

Apartamentos de férias podem ser comprados em Kalymnos e outras ilhas gregas Imagem: Saturn Dona/Chromorange/Imago

Investimento turco na Grécia em ascensão

Não apenas o turismo turco está crescendo na Grécia, como também o investimento turco. Embora o investimento turco permaneça relativamente modesto em 2024 (485 milhões de euros (US $ 548 milhões) em comparação com 6,8 bilhões de euros em investimentos alemães, por exemplo), o Banco Central da República da Turquia diz que ele viu um salto de dez vezes desde 2022.

Os turcos estão investindo principalmente em imóveis, porque isso abre a porta para que eles atinjam o chamado “visto de ouro” que lhes permite residir na Grécia por cinco anos e viajar livremente dentro da zona de Schengen. Somente os chineses demonstraram mais interesse no programa de investimento especial. Em 2024, a Grécia recebeu um total de 9.289 pedidos de visto de ouro – 1.356 vieram de cidadãos turcos.

Liberdade de movimento – para os ricos

O programa ajudou vários cidadãos ricos que não pertencem à UE a obter acesso à Grécia e à UE mais ampla. Ao mesmo tempo, o programa enviou os preços das casas disparando, especialmente em Atenas e Thessaloniki. Isso significa que é cada vez mais difícil para o grego médio encontrar moradias populares. O mesmo aconteceu na Espanha, o que acabou fazendo com que o governo em Madri acabasse com o seu próprio Programa de visto de ouro Apenas alguns dias atrás.

Mas Atenas está mantendo seu programa de investimento, embora enquanto caminhe a taxa mínima de investimento necessária para obter uma.

Quando o programa começou, os investidores precisavam estabelecer um mínimo de € 250.000 para receber uma licença de residência de cinco anos na Grécia. Em 1º de setembro de 2024, essa taxa aumentou para € 800.000 para as regiões de Attica, Thessaloniki, Mykonos, Santorini, além de qualquer outra ilhas com mais de 3.100 moradores. Um mínimo de € 400.000 foi implementado para o resto do país.

Apesar desse aumento acentuado, a demanda dos cidadãos chineses, nós, russos, israelenses e turcos permanece alta. Parece que muitos turcos podem comprar imóveis no exterior, e isso diz respeito aos conservadores na Grécia – especialmente no nordeste da Trácia e nas Ilhas Dodecanesas, duas regiões situadas perto da Turquia.

Os políticos gregos conservadores dizem que o primeiro -ministro Kyriakos Mitsotakis (L) está ficando muito macio no presidente turco Recep Tayyip Erdogan (R) Imagem: Aris Messinis/AFP

Preocupação com a ‘compra de imóveis turcos agressivos’ na Grécia

Enquanto isso, o partido que governa a Nea Dimokratia (ND) tem usado a questão para fins políticos. Vários políticos que poderiam ser chamados de “direito tradicional” estão descontentes com as políticas do primeiro-ministro Mitsotakis em relação à Turquia. Eles acham que o primeiro -ministro perdoa demais o presidente turco Erdogan e que ele deve ser mais difícil ao lidar com ele.

Além disso, os parlamentares conservadores e respiração de extrema direita no pescoço À medida que eles continuam a ganhar popularidade – os principais políticos conservadores do ND a se apresentarem como patriotas apaixonados. No final de março, 11 políticos do ND abordaram o Parlamento com preocupações com “compras agressivas de imóveis” por pessoas com raízes turcas.

Os políticos exigiram que os Ministérios do Governo lhes forneçam informações sobre o volume total de compras imobiliárias em Trácia, Lesbos, Lemnos, Chios e nas Ilhas Dodecanesas. Embora a resposta ainda não tenha sido entregue, os políticos do ND que expressaram sua preocupação já aumentaram seu perfil.

Também houve alguma preocupação pública de que espiões ou gângsteres turcos possam estar entre os que compram propriedades. Embora nenhuma evidência tenha sido publicada para confirmar ou negar tais preocupações, os serviços de inteligência da Grécia estão realmente analisando mais de perto várias compras recentes de imóveis estrangeiros.

Turcos seculares apenas procurando um pouco de paz e sossego

Na realidade, preocupações com “compras de imóveis agressivas” parecem exageradas. Os observadores dizem que a maioria dos novos proprietários de imóveis turcos são indivíduos ricos e não religiosos que-ou tiveram que deixar a Turquia; Deseja aproveitar o tempo de férias em um país vizinho secular e menos politizado; ou simplesmente deseja investir em uma Grécia estável e comparativamente acessível.

Por outro lado, muitos dos que compram propriedades mais baratas em lugares como Thrace, que fica perto da fronteira turca, são cidadãos da UE nascidos turcos que tendem a trabalhar por longos períodos de tempo na Alemanha, Bélgica ou EUA. Eles querem se aposentar na UE, em vez de sofrer a atmosfera política e religiosa repressiva da Turquia, e ao mesmo tempo estar perto de sua antiga casa.

Este artigo foi originalmente escrito em alemão e traduzido por Jon Shelton