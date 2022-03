Presidente da Câmara nomeia mais 2 novos assessores com salário de R$1,5 mil

Os novos nomeados, ELISEU DA SILVA SOUSA e CHEILA SANTOS PORTELA, vão receber o salário retroativo ao dia 03 de março de 2022. O Jornal, porém, não conseguiu confirmar se os nomeados já estavam trabalhando desde 03/03/2022.

O Acre.com.br publicará em breve a lista completa com os nomes dos novos assessores nomeados de cada vereador.

Nesta terça-feira, 15, o presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, Francisco Feitoza Batista (PDT), mesmo partido da prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), nomeou mais 2 (dois) novos assessores, para cargos estratégicos dentro da estrutura organizacional da Câmara.

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, edição nº. 13.243, fls. 68/69, desta terça-feira, 15/03/2022 (clique e veja as nomeações aqui). Os salários são de R$1,5 mil.

As nomeações seguem a nova estrutura organizacional criada pela Lei Municipal nº 1.008, de 27/12/2021, que “Faz alteração da Lei 846/2015 e revoga parcialmente a Lei 710/2011 na Câmara Municipal de Tarauacá, referente ao Plano de Classificação Empregos e Salários do Poder Legislativo Municipal”.

A Lei Municipal nº 1.008, de 27/12/2021, não prevê exigência de nível superior ou nível técnico como critério à posse e exercício dos cargos. A nomeação segue critério de escolha pessoal do vereador.

Os novos nomeados deverão trabalhar nos gabinetes dos vereadores Carlos Alberto Reis de Souza (PCdoB) e Francisco Feitoza Batista (PDT), respectivamente (para ver as nomeações, clique aqui).