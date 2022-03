Vereador do PcdoB promove nomeação do próprio filho com salário de R$1,5 mil

Eliseu da Silva Sousa foi indicado pelo próprio pai para trabalhar no seu gabinete e receberá o salário mensal de R$1,5 mil.

Nesta terça-feira, 15, o presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, Francisco Feitoza Batista (PDT), nomeou ELISEU DA SILVA SOUSA para o cargo de assessor parlamentar (clique aqui).

Após publicação da notícia no Acre.com.br, a nomeação chamou atenção dos tarauacaenses. O decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, edição nº. 13.243, fls. 68/69, desta terça-feira, 15/03/2022 (clique e veja a nomeação aqui), e logo em seguida, a reportagem recebeu informações relatando o parentesco.

O novo nomeado é filho de Maria de Fátima Lima da Silva e Carlos Alberto Reis de Souza.

Carlos Alberto Reis de Souza, atualmente, é vereador pelo PCdoB, e pertence à base política da prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT).

Estima-se que, no caso da nova nomeação para o cargo de assessor parlamentar, esta ocorreu a pedido do próprio vereador, cujo filho tem o local de trabalho no gabinete do pai desde 03/03/2022.

Até pouco tempo atrás, falava-se em nepotismo cruzado, que é a prática onde gestores cruzam indicações e nomeações de parentes para fraudar a proibição legal. No presente caso, estima-se que o vereador sugeriu e requereu ao presidente da Câmara, a nomeação do próprio filho.