Vereadores ganham juntos 18 diárias para ir a Rio Branco no total de R$5,4mil

A Câmara desembolsará R$5,4 mil pela viagem. Os vereadores beneficiados com diárias são: Valdozinho Vieira do Ó (Valdo do Ó, PSDB), José Manoel dos Santos (Zé Prego, PSDB), Carlos Alberto Reis de Souza (Carlinhos, PCdoB), José Manoel Dourado de Oliveira (Manoel Monteiro, PCdoB), e Luzivaldo de Jesus Araújo (Lulu Neri, PSD), conforme consta no Diário Oficial.

Nesta semana, o presidente da Câmara de Vereadores de Tarauacá, Francisco Feitoza Batista (PDT), mesmo partido da prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes (PDT), concedeu 18 (dezoito) diárias aos nobres parlamentares do município.

A autorização das diárias foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre – DOE, edição nº. 13.243, fls.69, de terça-feira, 15/03/2022, e edição nº.13.244, fls.54, desta quarta-feira, 16/03/2022 (veja aqui).

A primeira concessão foi a favor dos vereadores VALDOZINHO VIEIRA DO Ó (Valdo do Ó, PSDB) e JOSE MANOEL DOS SANTOS (Zé Prego, PSDB), que receberam 03 (três) diárias cada, para “custear, transporte, alimentação e hospedagem, na cidade de Rio Branco – AC, para uma agenda na SEPA e Secretaria de Educação, buscar resolver problemas do município de Tarauacá, nas referidas secretarias“, diz a publicação oficial. No total, cada um receberá R$ 900,00 (novecentos reais).

Consta ainda, uma segunda autorização, concedendo supostamente 04 diárias em benefício dos vereadores CARLOS ALBERTO REIS DE SOUZA (Carlinhos, PCdoB), JOSE MANOEL DOURADO DE OLIVEIRA (Manoel Monteiro, PCdoB), e LUZIVALDO DE JESUS ARAUJO (Lulu Neri, PSD). A publicação oficial diz que a finalidade das diárias é “custear, transporte, alimentação e hospedagem, na cidade de Rio Branco – AC, para uma agenda no Depasa, Energisa, Aleac e Sesacre, para tratar de assuntos de interesse e melhorias do Município“. No total, estima-se que cada vereador receberá R$1.2 mil, considerando 4 (quatro) dias.

O texto da publicação da Portaria nº. 10/22, contém possível erro: em numeral informa 4 diárias concedidas, porém, por extenso consta textualmente “três” diárias. Seja como for, por cada diária, a Câmara paga o valor de R$300,00 (trezentos reais).

Juntando todas as diárias pagas, ou seja, a visita dos cinco vereadores à capital do Acre, no total de 18 diárias, custará aos cofres públicos do povo tarauacaense o valor de R$5,4 mil.

As portarias concedendo o benefício pecuniário não informam o dia da viagem ou data de retorno.