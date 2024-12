Previsão do tempo: SP deve ter quinta-feira (12) nublada – 12/12/2024 – Cotidiano

A cidade de São Paulo deverá ter um dia com muita nebulosidade nesta quinta-feira (12), mas com aberturas de sol e temperatura em elevação até o meio da tarde.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, não há expectativa de chuva significativa na região metropolitana de São Paulo.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê amplitude térmica de até 10°C, com temperatura entre 16ºC e 26°C —no início da manhã, a sensação deverá ser de frio.

Na sexta-feira (13), as nuvens se dissipam e o sol volta a aparecer e a predominar, aponta o CGE. No fim da tarde, porém, a entrada da brisa marítima favorece o aumento da nebulosidade e a queda da temperatura. “Há potencial para garoa à noite”, diz o órgão municipal. A máxima deve subir para 28°C na capital paulista.

A previsão aponta para pancadas de chuva no fim de semana, principalmente no sábado (14), a temperatura deverá ter ligeira queda —não deve passar de 25°C, subindo para 28°C no domingo.

Quem planeja o fim de semana no litoral paulista, a tendência é de temperaturas de até 33°C na Baixada Santista, mas com pancadas de chuva tanto no sábado quanto no domingo.

No litoral norte, a previsão é de chuva mais intensa no fim de semana e com máximas que podem chegar a 32°C.

ALERTAS NO SUDESTE, NO CENTRO E NORTE

O Inmet emitiu alertas de perigo para chuvas intensas na faixa que vai do Rio de Janeiro à região central do país, ao menos até o meio da manhã desta quinta-feira.

São esperadas chuvas de até 100 mm em 24 horas, com ventos intensos de até 100 km/h, risco de queda de árvores e de corte de energia.

Praticamente todo o estado de Minas Gerais tem algum alerta de perigo para chuva emitido pelo instituto ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

No Espírito Santo, explica a Climatempo, uma frente fria deve ficar estacionada na costa do estado até sexta-feira. É ela que vai estimular a formação de muitas nuvens sobre o centro-norte e o leste de Minas Gerais, atingindo áreas como os vales do Rio Doce e do Jequetinhonha.