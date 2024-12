No meio do Pacífico, os obstinados de Rapa pretendem permanecer isolados

O navio cargueiro “Aranui-5” se aproximando de Rapa, Polinésia Francesa, 7 de novembro de 2024. MIKE LEYRAL PARA M LE MAGAZINE DU MONDE

Neste mês de novembro, quando o período de chuvas ainda não começou, toda a população de Rapa veio receber o cargueiro misto Rota-5. Cerca de cem turistas e também o governo local chegam para uma visita de dois dias. O presidente da independência da Polinésia Francesa, Moetai BrothersonNa verdade, decidiu realizar no dia seguinte, na ilha situada a 1.300 quilómetros do Taiti, três dias no mar, o primeiro conselho de ministros descentralizado da história do arquipélago.

Do crianças (“crianças”) para primogênito (“idosos”), todos os habitantes ficam no cais ou à beira da estrada que dá acesso ao centro da aldeia e cantam para dar as boas-vindas aos visitantes. Este entusiasmo não está ligado apenas à chegada do governo: ocorre sempre que um navio atraca. Esta é também uma das razões que leva os cerca de 450 habitantes desta pequena terra isolada do Pacífico Sul a quererem limitar as escalas. Durante dois dias, ninguém pesca ou cultiva a sua terra.

O prefeito, Tuanainai Narii, está, portanto, cauteloso com as ambições da Aranui Cruises. Esta linha de cruzeiros, que atende principalmente as Marquesas, só chega ao arquipélago Austral duas vezes por ano. Mas um segundo navio está em construção; ele planeja oferecer de doze a dezesseis rotações por ano. “Temo que sejamos invadidos com as frequências que estão anunciadas e a população decidiu: só querem duas viagens por ano”, diz o prefeito.

Recusa de um aeródromo

O arquipélago alberga outras ilhas que fazem sonhar. Rimatara e seu periquito colorido endêmico. Rurutu e suas cavernas misteriosas. Tubuai, onde Fletcher Christian e os outros amotinados do Recompensa tentou encontrar refúgio em 1789. Raivavae, apelidado de “o Bora Bora das Ilhas Austrais”. Mas o que convenceu os turistas a embarcar noRodovia 5, é antes de tudo trilhar o inacessível Rapa.

Impossível chegar aqui a não ser de barco. A ilha recusa a construção de um aeródromo. No entanto, os aviões podem salvar vidas. Não há médico no local. Quando um residente precisa de cuidados urgentes, a enfermeira solteira aciona uma evacuação médica. Um helicóptero do exército Dauphin decolou do Taiti com uma equipe médica a bordo. “Ele tem que reabastecer, na maioria das vezes em Raivavae, antes de chegar em Rapa. Enquanto o médico cuida do paciente, ele reabastece e depois eles vão embora”, explica Blandine Paccallet, a enfermeira da ilha. Se o paciente sobreviver, uma ambulância o aguarda no aeroporto do Taiti para levá-lo ao hospital, cerca de quinze horas após o alerta ser acionado.

Você ainda tem 52,53% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.