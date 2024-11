Primeiro-ministro croata demite ministro da Saúde acusado de corrupção | Notícias de política

Berlim inaugurou o seu primeiro memorial dedicado à resistência decolonial.

A obra de arte, intitulada “EarthNest”, foi projetada pelo The Lockward Collective e está instalada em frente ao Berlin Global Village, um centro no distrito de Neukölln que abriga cerca de 50 políticas de desenvolvimento e associações e iniciativas de migrantes-diaspóricos que trabalham em vários tópicos de justiça global, sustentabilidade e diversidade.

O monumento da descolonização será aberto ao público a partir de 15 de novembro – data que também marca um acontecimento histórico que mudaria para sempre as relações de poder internacionais: a Conferência de Berlim, também conhecida como “Conferência do Congo”, foi realizada há 140 anos, em 15 de novembro de 1884.

Na conferência, as potências imperialistas da Europa reuniram-se para negociar a divisão de África. Concluindo com a assinatura de uma Lei Geral em 26 de Fevereiro de 1885, os colonialistas selaram os seus direitos de ocupação e elaboraram as suas regras para o comércio no continente.

O memorial constitui um símbolo de memória e pretende servir como plataforma de diálogo e intercâmbio dedicado à cura e à reconciliação, homenageando os povos e territórios que sofreram ou ainda são afetados pela violência de colonialismo.

Uma série de áudio permitirá aos visitantes ouvir histórias e experiências de comunidades de ex-colônias.

Concurso internacional para trabalhos memoriais

O projeto do memorial foi selecionado entre 244 inscrições em um concurso de arte mundial, aberto e anônimo. O concurso e a realização das obras foram acompanhados por um extenso programa educativo sobre descolonização.

O júri, liderado pela artista e historiadora de arte nigeriana Chika Okeke-Agulu e pela artista colombiana Maria Linares, selecionou o design vencedor em janeiro de 2024.

O Lockward Collective é composto pelos artistas Jeannette Ehlers, uma artista de ascendência dinamarquesa e trinitária radicada em Copenhague, e patricia kaersenhout, uma artista multimídia de ascendência surinamesa, radicada em Amsterdã e na França. Eles trabalharam em colaboração com o consultor Rolando Vazquez e o arquiteto Max Bentler como consultor técnico.

The Lockward Collective: (da direita para a esquerda) Jeannette Ehlers, patricia kaersenhout e conselheiro Rolando Vazquez Imagem: Sadat Mehder

Os artistas descrevem a estrutura da sua instalação de bronze como um símbolo de “um templo comunitário que acredita na união das comunidades, na recolha de memórias e na recordação do que foi desmembrado pelos apagamentos coloniais”.

Em um trecho subterrâneo da obra, incluíram solos ancestrais das ex-colônias. O cone aéreo tecido, iluminado em tons violetas, representa “o poder de curar a ferida colonial”, explicaram os artistas.

Apoio político no processo de descolonização

Por ocasião da cerimónia de inauguração realizada no dia 14 de novembro, Claudia Roth, Ministra de Estado da Cultura, enfatizou a importância do memorial para a cultura da memória da Alemanha: “O memorial descolonial dará uma contribuição importante para abordar o nosso passado colonial e as suas consequências. por enquanto, e estou feliz por ter apoiado o projeto – financeiramente e ideologicamente.” O governo federal contribuiu para o financiamento do concurso, do programa de mediação e do trabalho de relações públicas com 750.000 euros (790.000 dólares).

“O EarthNest é um símbolo poderoso para uma nova cultura de memória na nossa cidade. Berlim está a assumir um papel pioneiro na descolonização do espaço público e estamos orgulhosos de ter apoiado este projecto”, disse Sarah Wedl-Wilson, Secretária de Estado de Berlim na Departamento de Cultura do Senado. O Estado de Berlim forneceu outros 750 mil euros para a construção da obra de arte.

É um “memorial vivo que une as pessoas e promove o diálogo decolonial”, acrescentou Akinola Famson, membro do conselho da Berlin Global Village. A obra é também “um marco para as comunidades da diáspora e cria um espaço que estimula a reflexão e ancora o tema da descolonização das relações Norte-Sul em Berlim a longo prazo”.

Editado por Tanya Ott