Primeiro-ministro do Japão, Ishiba, sobrevive à votação no parlamento para liderar governo minoritário | Notícias

Os legisladores japoneses votaram pela permanência do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, após sua coalizão manchada pelo escândalo perdeu a maioria parlamentar em uma eleição para a Câmara Baixa no mês passado.

Após a votação no parlamento na segunda-feira, Ishiba deve dirigir um governo minoritário frágil, como Donald Trump recupera o controle do principal aliado, os Estados Unidosaumenta a tensão com os rivais China e Coreia do Norte e aumenta a pressão interna para controlar o custo de vida.

Ishiba, 67 anos, assumiu o cargo há seis semanas e ocupou o cargo uma eleição antecipada em 27 de outubrona esperança de reforçar o seu mandato como líder do conservador Partido Liberal Democrático (LDP).

Mas os eleitores, insatisfeitos com a inflação e com o escândalo do fundo secreto que ajudou a afundar o seu antecessor, Fumio Kishida, desferiram um golpe no LDP e no seu parceiro júnior de coligação.

Os partidos da oposição do Japão estão divididos em questões fundamentais, o que os impede de lançar um desafio credível a Ishiba. Num segundo turno – o primeiro desde 1994 – Ishiba obteve 221 votos contra 160 para Yoshihiko Noda, líder do principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional do Japão (CDP). Oitenta e quatro votos foram descontados porque nomearam outros políticos.

“Esta câmara nomeia Shigeru Ishiba… como primeiro-ministro”, anunciou o presidente da Câmara dos Deputados, Fukushiro Nukaga, enquanto Ishiba se curvava diante de seus colegas legisladores que aplaudiam.

Apesar de ter perdido a maioria nas eleições de Outubro, a coligação do LDP continua a ser o maior bloco na câmara baixa, com 465 lugares.

O primeiro-ministro anunciará um novo gabinete ainda nesta segunda-feira, que será aprovado cerimonialmente pelo imperador.

Para ter influência suficiente para aprovar legislação no futuro, o bloco governante pediu ajuda ao Partido Democrático para o Povo (DPP), um pequeno grupo centrista. O DPP concordou em cooperar voto a voto, permanecendo fora da coligação.

Nas conversações com o LDP, o DPP exigiu reduções de impostos e subsídios energéticos que, segundo os economistas, reduziriam as receitas do governo.

“Para permanecer no poder, Ishiba precisa aprovar o orçamento do governo neste inverno”, disse Tomoaki Iwai, professor emérito da Universidade Nihon, à agência de notícias AFP. “Isso significará que o PLD terá de ceder algumas das suas políticas para procurar a cooperação de outros”, disse Iwai.

Ishiba está supostamente tentando marcar uma reunião com Trump no final deste mês, na época em que ele viaja ao Peru para uma cúpula econômica.

Os analistas expressaram preocupações de que possíveis novas tarifas dos EUA sobre produtos chineses e japoneses sob Trump possam aumentar a inflação. A administração Trump também poderá exigir que o Japão aumente os seus gastos com defesa ou pressionar as empresas japonesas a expandirem as suas fábricas nos EUA.

“Deve ser o senhor Ishiba quem está a sentir a maior dor de cabeça da vitória do senhor Trump”, escreveu Hideo Kumano, economista-chefe do Dai-ichi Life Research Institute, numa nota. É provável que Washington e os legisladores nacionais o pressionem por maiores gastos públicos e cortes de impostos ao mesmo tempo, disse Kumano.

Os índices de aprovação para o governo de Ishiba estão pouco acima dos 30 por cento, mas as sondagens sugerem que a maioria do público diz que ele deveria continuar a ser primeiro-ministro.

Juntamente com estas negociações, Ishiba também deve enfrentar o descontentamento dentro do seu partido. O PLD, que governou o Japão durante quase toda a sua história pós-guerra, perdeu dezenas de assentos – incluindo ministros – nas eleições de Outubro.

“A menos que ele melhore o seu apoio público, aqueles dentro do LDP podem começar a dizer que não podem lutar nas eleições para a Câmara Alta sob Ishiba” no próximo ano e procurar outro líder, disse Iwai.

Noda prometeu na semana passada que o CDP “trabalharia arduamente para obtermos ganhos significativos nas eleições para a Câmara Alta” em julho.