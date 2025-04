Problemas tarifários ofuscam a filial de oliveira nos EUA na OTAN – DW – 04/04/2025

Enfrentando uma reação feroz pelo que os críticos condenaram como a sexualização de crianças no início da adolescência, os produtores da Coréia do Sul “Sub 5” K-pop O Audition Show cancelou a série pouco antes de sua estréia programada na segunda -feira à noite.

Em comunicado em 28 de março, a empresa de produção de estúdio da Crea disse: “Após uma consideração profunda, decidimos que será melhor cancelar a transmissão programada e focar em proteger os participantes e reorganizar o programa”.

“Avançando, faremos o possível para produzir o programa de uma maneira que garante que a essência do programa não seja danificada ao garantir que a sinceridade dos participantes seja entregue corretamente”, acrescentou.

Dada a raiva destinada à Maeil Broadcasting Network (MBN) imediatamente após lançar os primeiros teasers da nova série, os analistas de mídia dizem que os produtores tiveram pouca escolha a não ser aplicar os freios.

O show foi comercializado como uma “iniciativa de descoberta de prodígio K-pop” e seguiu de perto 59 meninas jovens-todas com 15 anos ou menos-enquanto competiam para se tornarem o Próxima estrela da indústria.

“A promoção de artistas mais jovens não é, é claro, nova na indústria do entretenimento”, disse Chuyun Oh, professor assistente de teoria da dança da Universidade Estadual de San Diego e autor do livro “K-pop Dance”.

Controvérsia sobre crianças de marketing

“Mas uma das razões pelas quais esse programa atraiu controvérsia é que ele defende explicitamente a idade das meninas, como o título implica, como fonte de marketing”, disse ela à DW.

“Alguns do público – TV e online – não estão felizes com o programa, incluindo pais e professores”, acrescentou.

“A maior preocupação deles é que os participantes sejam menores, mas sua dança, incluindo movimento, figurino, expressões faciais e assim por diante, são muito maduras, pois as meninas replicavam a coreografia dos grupos femininos originais do K-pop”.

Os produtores de K-pop usam a IA para sucesso internacional Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

K-pop frequentemente atrai críticas De alguns trimestres sobre letras, movimentos ou performances que são excessivamente gráficos.

Por exemplo, a estrela do K-pop Jennie Kim foi efetivamente cancelada na Coréia do Sul após uma apresentação particularmente atrevida na série da HBO “The Idol”. Em outro exemplo, a CU, uma cantora com Dimepiece, experimentou um mau funcionamento do guarda -roupa durante uma apresentação ao vivo em 2017 e revelou muito.

Para alguns da Coréia do Sul conservadores, a sexualização das meninas no início da adolescência em “Sub 15” era demais – e agravou ainda mais pelas idades das meninas destacadas em pôsteres promocionais em um design de código de barras que os críticos disseram reduzir as meninas a objetos.

‘Embalado e vendido’

“Não é apenas uma questão da sexualidade dessas meninas promovidas que está causando problemas, mas a ideia de que são produtos sendo embalados e vendidos”, disse David Tizzard, professor assistente de educação da Seul Women’s University e colunista para um foco diário coreano em assuntos sociais.

“Quando são adultos que estão sendo embalados dessa maneira, é menos um problema”, acrescentou. “Mas, por serem jovens, isso é muito mais sensível”, disse ele à DW.

Ele enfatiza, no entanto, que o uso de “sexo para vender” não é novo em Coréia do Sul ou em qualquer outro lugar do mundo.

“Boa, às vezes chamado de ‘Rainha do K-pop’, tinha 13 anos quando ela começou. Mas quantos anos tinha Michael Jackson quando começou a se apresentar? Ou Britney Spears?” ele perguntou.

“Pode -se argumentar que vivemos em uma sociedade que é um paradoxo da liberdade ao mesmo tempo em que é hiper moralista”.

K-pop dance na Alemanha: O que está por trás de sua ascensão? Para visualizar este vídeo, ative JavaScript e considere atualizar para um navegador da web que Suporta o vídeo HTML5

Parte do problema para os produtores de “menores de 15 anos”, ele sugeriu, tem sido um momento infeliz.

No início de março, surgiram relatos da mídia que o ator Kim Soo-Hyun, 37 anos, havia datado da atriz Kim Sae-Ron quando tinha 15 anos e uma menor.

Kim Sae-Ron foi uma das jovens artistas mais promissores da Coréia do Sul, mas morreu por suicídio em fevereiro aos 24 anos.

Seus pais se tornaram públicos com acusações de que Kim Soo-hyun preparou a filha, provocando uma reação feroz contra o ator anteriormente popular.

Kim Soo-hyun deu uma conferência de imprensa chorosa na segunda-feira, confirmando que os dois haviam namorado, mas alegou que seu relacionamento só havia começado depois que Kim Sae-Ron se tornou legalmente um adulto.

“Não posso admitir algo que não fiz”, disse Kim à Massed Rids of the Media em Seul. “Sinto muito que a falecida atriz não consiga descansar em paz.”

‘Indústria de entretenimento é fascinado pela juventude’

Tizzard disse que a sociedade coreana “foi abalada pelo suicídio de Kim Sae-Ron e agora todas as alegações de que Kim Soo-hyun a estava namorando quando ela ainda era menor, o que talvez coloque o que está acontecendo com ‘menores de 15 anos’ em um contexto maior.

“As pessoas são hipersensíveis sobre meninas de menor idade na indústria do K-pop no momento”.

No entanto, dado que sempre haverá demanda pelo próximo rosto novo na cena do K-pop, há pouca dúvida de que a indústria agirá para fornecê-la.

“Como qualquer um pode imaginar, a indústria do entretenimento, da moda ao cinema, é fascinada pela juventude”, disse OH. “O K-Pop não é exceção, pois os mais jovens são, mais jovens são seus corpos. E como o K-pop é impulsionado por apresentações de dança, uma atividade física, a juventude desempenha um papel ainda mais significativo na impulsionadora do charme dos artistas e, portanto, seu valor comercial no mercado capitalista”.

*Nota do editor: se você está sofrendo de séria tensão emocional ou pensamentos suicidas, não hesite em procurar ajuda profissional. Você pode encontrar informações sobre onde encontrar essa ajuda, não importa onde você mora no mundo, em www.befrienders.org.

Editado por: Wesley Rahn