Projeto esportivo do CAp promove maratona no campus-sede da Ufac

O Colégio de Aplicação (CAp) da Ufac promoveu o projeto educacional Maracap: Família no CAp, um evento esportivo cujo objetivo é ensinar a teoria e a prática da maratona, com ênfase na promoção da saúde e no fortalecimento dos laços entre família e escola. A corrida ocorreu no sábado, 2, no anel viário do campus-sede da Ufac, consistindo em uma volta completa no percurso de dois quilômetros.

O projeto é ministrado na disciplina de Educação Física, atendendo alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental 2 e da 1ª a 3ª séries do ensino médio. O Maracap atraiu cerca de 800 participantes, incluindo estudantes, familiares, alunos de graduação, ex-alunos e membros do corpo técnico-administrativo e professores da instituição.

A coordenadora do projeto, professora Alessandra Lima Peres de Oliveira, ressaltou que a iniciativa tem caráter institucional e abrange áreas de ensino e extensão. “O projeto visa não apenas ao ensino e aprendizado da corrida de rua, mas também incentiva a prática regular de exercícios e o cuidado com a saúde, tanto para os alunos como para seus familiares.” O projeto também é coordenado pelo professor Erico Souza da Silva Ferreira.