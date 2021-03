Proprietário de distribuidora é ferido com um tiro nas nádegas na Cidade do Povo

O proprietário de uma distribuidora identificado como Francisco Lucas da Silva, de 30 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio, após ser ferido com um tiro na rua Vereadora Maria Antônia, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Lucas estava caminhando na rua quando homens não identificados saíram de dentro de uma área de mata, e efetuaram vários tiros na direção de Lucas, que foi atingido com um projétil nas nádegas. Mesmo ferido, a vítima ainda conseguiu correr e fugir dos bandidos.

Populares que passavam pelo local, colocaram Lucas dentro de um carro e o encaminharam a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo, em seguida, a vítima foi encaminhada pelo SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, fez patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).