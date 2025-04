Quaest: 62% dos brasileiros se opõem à ideia de Lu...

Gustavo Maia

O Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, vai receber um grande evento do governo Lula na manhã desta quinta-feira, batizado de “O Brasil dando a volta por cima”.

A expectativa do Palácio do Planalto é que cerca de 2.000 pessoas compareçam ao local para assistir ao balanço dos dois primeiros anos deste terceiro mandato do petista, entre elas todos os ministros, os chefes dos demais Poderes, congressistas e representantes da sociedade civil.

Nesta quarta-feira, petistas como o presidente interino do partido, Humberto Costa, convocaram os companheiros e companheiras para o “grande encontro” com Lula, marcado para começar às 10h, “para celebrar as conquistas do Governo Federal, que estão transformando a vida do povo brasileiro”.

O presidente deverá ser o único a discursar. Segundo o governo, Lula também vai apresentar entregas previstas para 2025 e 2026.O evento deverá ser conduzido por um mestre de cerimônias e será permeado por depoimentos de brasileiros beneficiados por ações do governo.

A solenidade foi idealizada pleo ministro Sidônio Palmeira, atual chefe da Secom, que foi marqueteiro da campanha de Lula em 2022. Segundo a pasta, a “intenção é dar transparência às entregas do Governo Federal nos dois primeiros anos de mandato”.

“Ao longo de 2023 e 2024, o Governo Federal se dedicou à reconstrução de políticas que, além de recuperar a economia, alcançaram resultados importantes na redução da fome e da pobreza, no acesso ao trabalho e em áreas como educação, saúde, infraestrutura e relações exteriores”, diz o Planalto.

A Secom divulgou nesta quarta alguns dos destaques da primeira metade da gestão de Lula, como o retorno do Brasil ao top 10 das economias do mundo — com aumentos de PIB de 3,2% e 3,4% nos dois primeiros anos do governo, respectivamente, e a “situação de quase pleno emprego” no país.

Veja a seguir outros pontos elencados pela Secom: