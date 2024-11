Qualquer acordo de Trump para acabar com Gaza seria provavelmente “ténue”

Desistir ou resgatar o que ainda pode ser salvo? Esta é a escolha enfrentada pelo governo de centro-esquerda de Sociais Democratas (SPD), Verdes e neoliberal Democratas Livres (FDP) que está no cargo há quase três anos. Os três partidos sempre estiveram em desacordo porque muitas das suas políticas centrais são substancialmente diferentes: O SPD e os Verdes acreditam em políticas estatais fortes e financiadas por dívida. O FDP tem a opinião oposta.

O terreno comum inicial foi rapidamente esgotado. O dar e receber que é necessário para uma coligação está agora a tornar-se cada vez mais difícil.

Governo de coligação da Alemanha sob ameaça Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

A situação agravou-se recentemente em torno da política económica e orçamental. UM decisão do Tribunal Constitucional Federal há cerca de um ano expôs as divergências entre os parceiros da coligação. Naquela altura, o mais alto tribunal da Alemanha decidiu contra os planos do governo de realocar dinheiro destinado mas nunca gasto a partir de uma série de dívidas contraídas para mitigar as consequências da crise financeira. COVID 19 pandemia. Em vez disso, o dinheiro foi destinado ao orçamento do governo para a ação climática. A decisão do tribunal deixou o orçamento em 60 mil milhões de euros (65 mil milhões de dólares).

Desde então, os três parceiros da coligação têm tentado elevar a sua própria visibilidade à custa dos outros, divulgando propostas que nem sequer tinham sido discutidas com os seus parceiros.

Agora, a Alemanha está em recessão e as receitas fiscais caíram, o que abrirá um buraco adicional nos cofres do Estado.

No mês passado, o Chanceler Olaf Scholz (SPD) realizou uma cimeira industrial com líderes empresariais e membros de sindicatos industriais, mas não convidou o seu Vice-Chanceler, o Ministro da Economia do Partido Verde Roberto Habeck ou Ministro das Finanças Christian Lindnerque também é presidente do FDP, de orientação empresarial.

Linder organizou então a sua própria reunião com outros representantes empresariais, Habeck respondeu propondo um fundo financiado por dívida de mil milhões de euros para promover o investimento das empresas.

FDP pede mudança de direção

A proposta de Habeck não é conciliável com as posições do FDP, que insiste no cumprimento do chamado travão da dívida – as regras rigorosas da Alemanha contra um défice crescente que limitam novas dívidas a 1% do PIB por ano, uma disposição consagrada na Constituição.

Scholz se reúne com líderes da indústria para discutir crise econômica Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

No entanto, o veto aparentemente não foi suficiente para Lindner. Num documento político de 18 páginas, ele apelou a uma mudança de direcção na economia. O documento parece um programa político de campanha eleitoral para o FDP, que tem tido um desempenho dramaticamente inferior nas sondagens de opinião e nas recentes eleições regionais.

Lindner pede benefícios fiscais de longo alcance para empresas e quem ganha mais. Ele quer abandonar metas ambiciosas de proteção climática e reduzir o bem-estar

Estas posições são inaceitáveis ​​para o SPD e os Verdes e contradizem o acordo de coligação. É por isso que os parceiros de Lindner no governo falam de uma provocação e questionam-se se a intenção de Lindner é ser expulso da coligação, na esperança de que esta medida lhe dê crédito suficiente junto dos eleitores conservadores para impulsionar o FDP para além do limite de cinco por cento para representação no parlamento. .

Os índices de popularidade do governo de coligação atingiram o fundo do poço. As perspectivas são sombrias para os três partidos, mas para o FDP é agora uma questão de sobrevivência.

O chanceler está aguentando

No entanto, sem o FDP, o Chanceler Olaf Scholz (SPD) não teria mais maioria no parlamento. Isto não significaria automaticamente que haveria novas eleições. O SPD e os Verdes também poderiam continuar como um governo minoritário e tentar procurar maiorias variáveis ​​no Bundestag para os seus planos. A força de oposição mais forte, o bloco de centro-direita União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU) atualmente não consegue formar um Bundestag maioria contra o SPD e os Verdes.

No entanto, o Chanceler Scholz quer evitar a todo custo o desmembramento da coligação. Ele tem mantido conversações sobre a crise na Chancelaria desde o fim de semana. Primeiro com os líderes do partido do SPD, depois com o líder do FDP, Lindner, no domingo à noite. Na segunda-feira, o porta-voz do governo Steffen Hebestreit anunciou que várias reuniões a três entre Scholz, Habeck e Lindner estavam planeadas para os próximos dias.

“Muita coisa está acontecendo atualmente sob alta pressão”, enfatizou Hebestreit. O objectivo, disse, é desenvolver “um conceito global” baseado nas diversas propostas de política económica.

“O governo fará o seu trabalho”, disse Scholz quando foi questionado por jornalistas à margem de uma reunião com OTAN O secretário-geral Mark Rutte em Berlim na segunda-feira se o seu governo era instável. “Eu sou o chanceler, trata-se de pragmatismo e não de ideologia”, disse Scholz rigidamente.

A economia alemã está indo pelo ralo? Para ver este vídeo, ative o JavaScript e considere atualizar para um navegador que suporta vídeo HTML5

Os passos à frente

Várias reuniões a portas fechadas culminarão numa sessão de representantes da coligação na quarta-feira (6 de novembro). Depois, pela primeira vez em semanas, os líderes dos três partidos e dos seus grupos parlamentares estarão sentados à mesma mesa. Eles terão que se olhar nos olhos e esclarecer em que ainda podem concordar.

Há uma pressão de tempo considerável, uma vez que o orçamento para 2025 deverá ser aprovado no Bundestag no final de Novembro. A chamada reunião de ajustamento da Comissão Orçamental, na qual o pacote é finalizado, está marcada para 14 de novembro. O projeto de orçamento ainda apresenta um défice de vários milhares de milhões de euros.

No seu documento económico, Linder propôs cortar os pagamentos da segurança social chamados “subsídios aos cidadãos”. Para preencher lacunas no orçamento, ele também sugeriu usar os dez mil milhões de euros originalmente destinados como subsídio para uma nova empresa de chips Intel, que desde então foi suspensa.

O SPD e os Verdes, no entanto, gostariam que o dinheiro permanecesse no Fundo para o Clima e a Transformação para promover projectos climáticos e o desenvolvimento de novas tecnologias. O construção da fábrica da Intel apenas foi adiado, enfatizou a líder do SPD, Saskia Esken. “É por isso que não seria conveniente deixar estes fundos desaparecerem algures nas fendas do orçamento”, disse ela.

Na segunda-feira, Esken fez questão de acalmar a tensão. “Não se trata de um confronto”, disse ela. “Não temos absolutamente nenhuma inclinação para deixar a coligação falhar, precisamos de um governo responsável”, disse ela.

Os Verdes também alertam contra uma ruptura. “A VW está a ir pelo ralo, há eleições nos EUA, a Espanha está a sofrer inundações massivas e os russos estão a romper uma frente após outra na Ucrânia”, disse o líder do Partido Verde, Omid Nouripour. “Isto exige um nível totalmente novo de seriedade e também exigimos isso desta coligação.”

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.

Enquanto você está aqui: todas as terças-feiras, os editores da DW resumem o que está acontecendo na política e na sociedade alemãs. Você pode se inscrever aqui para receber o boletim informativo semanal por e-mail Berlin Briefing.