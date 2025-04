Quão prejudiciais são ‘Forever Chemicals?’ – DW – 04/08/2025

Pode ter sido uma boa intuição ou simplesmente o resultado inevitável de escalar a retórica de todo o Atlântico, mas o Ministros Comerciais da União Europeia escolheu subir sua extraordinária reunião do conselho. Em vez de esperar até maio, eles se reuniram nesta segunda -feira no Luxemburgo, marcando sua primeira reunião política desde o presidente dos EUA, Donald Trump’s Últimas tarifas Salvo.

Uma mensagem ficou clara desde o início: a Europa responderá com unidade e determinação. O ministro francês delegado pelo comércio Laurent Saint-Martin criticou as tarifas dos EUA como “muito agressivo e arbitrário”, acrescentando que a França “prefere a cooperação ao confronto”.

Ministro Econômico da Alemanha, Robert Habbeck, no Luxemburgo Imagem: Jean-Christophe Heaven/AFP/Getty Images

Enquanto isso, o ministro econômico cessante da Alemanha, Robert Habeck, destacou a necessidade de solidariedade européia, enfatizando que somente através da cooperação a UE teria uma chance de superar as crescentes tensões comerciais.

As apostas dessas discussões foram altas – e os objetivos ainda mais altos. O comissário de comércio da UE, Maros Sefcovic, enquadrou o momento como um momento crítico no comércio global, afirmando que a Europa agora deve recalibrar sua posição para navegar no que ele chamou de mudança de paradigma no comércio internacional.

Ministros comerciais da UE se reuniram no Luxemburgo Imagem: Jean-Christophe Heaven/AFP/Getty Images

O que aconteceu?

Na semana passada, a UE enfrentou um grande golpe como o Nós revelou sua terceira rodada de tarifas – definido para ser o maior ainda. Quase todos os bens exportados da UE para os EUA estarão sujeitos a uma taxa de 20%, anunciada pelo presidente Donald Trump. Este movimento segue a imposição de 25% de tarifas nas importações de aço e alumínio, bem como um semelhante 25% de tarifa no carro Exportações que já entraram em vigor.

As consequências potenciais são significativas. Essas novas tarifas afetarão cerca de 70% de todas as exportações da UE para os EUA, avaliadas em 532 bilhões de euros (US $ 585 bilhões) em 2024. Trump defendeu as medidas, apontando para o excedente comercial substancial da Europa em 2024, que atingiram US $ 235,6 bilhões (215,5 bilhões de euros) em 2024, de acordo com os EUA.

Evitando reações apressadas

Aqueles que esperam anúncios concretos sobre como a UE responderá às tarifas abrangentes após a reunião de segunda -feira ficou decepcionada.

Sem oferecer detalhes, o comissário de comércio Maros Sefcovic deixou claro que o foco principal do conselho foi a finalização de contramedidas para abordar as tarifas de aço e alumínio de Trump. No entanto, ele reconheceu que a última rodada de tarifas “nos obriga a considerar medidas adicionais”.

Os insights reunidos dos Estados -Membros através de seus ministros serão agora avaliados antes que outras decisões sejam tomadas.

Comissário de Comércio Maros Sefcovic (direita) Imagem: UE/Lukasz Kobus

Atingindo o equilíbrio certo

Desde Anúncio ousado de Trump No jardim de rosas da Casa Branca na última quarta -feira, a UE está enfrentando como responder de maneira eficaz.

“Eles devem encontrar um equilíbrio entre a resposta política necessária – exigindo que os EUA parem suas ações e adotando contramedidas – e a realidade econômica de que a implementação de tarifas poderia ser contraproducente para a economia européia”, diz Cinzia Alcidi, pesquisadora sênior do Centro de Estudos de Políticas Européias em Bruxelas.

Encontrando unidade

Um dos principais desafios na criação de uma resposta unificada é que as tarifas americanas fazem não afeta todos os Estados membros da UE igualmente. A Alemanha, o mais atingido em termos de volume de exportação, enviou mercadorias no valor de mais de € 161 milhões (US $ 176 milhões) para os EUA em 2024 – representando 23% de seu total de exportações. A Irlanda também tem muito a perder, pois quase 30% de suas exportações são destinadas aos EUA. Por outro lado, países como a Holanda e a Polônia têm um déficit comercial com os EUA e são menos afetados.

Isso levou a ministros da Economia Europeia que imploram por respostas diferentesde difícil a cooperativa. O ministro do Comércio da Irlanda, Simon Harris, enfatizou o desejo de diálogo da Europa, afirmando: “Este é um relacionamento comercial que importa, e a Europa tem sido muito clara: estamos prontos para um acordo”. As tarifas de contra -balcões europeias que, por sua vez, podem levar a uma escalada adicional poderia ser prejudicial para o grande exportador farmacêutico.

Não é a primeira guerra comercial

Niclas Poitiers, pesquisador do Bruegel Think Tank em Bruxelas, está confiante de que a Europa enfrentará o desafio. “Embora não esteja na mesma escala, lutamos contra várias guerras comerciais, e a UE sabe como navegar nessas situações”, diz ele. Poitiers aponta para o Brexit como um excelente exemplo, onde os Estados -Membros da UE descobriram que Standing United os colocou em uma posição mais forte do que lutar individualmente.

Portanto, a reunião de segunda -feira foi sobre estratégia, diz um diplomata da UE. Quando recuar, quais setores segmentar e como, em vez de perder tempo com cada capital declarando quais indústrias eles desejam proteger.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anuncia tarifas Imagem: Mark Schiefelbein/AP Photo/Picture Alliance

Possíveis contramedidas

Então, como seria essas contramedidas? Um pacote em potencial Já está em cima da mesa e está pronto para uma votação nesta quarta -feira pelos Estados membros da UE. Este pacote serve como a resposta oficial da UE à primeira rodada de tarifas dos EUA em alumínio e aço em março e inclui tarefas em produtos de alto perfil. As tarifas propostas podem impactar até US $ 28 bilhões (€ 25,7 bilhões) em importações americanas – variando de goma e papel higiênico a diamantes e fio dental, de acordo com um relatório recente da Reuters.

Se aprovado, o primeiro conjunto de contramedidas entraria em vigor em 15 de abril e a segunda rodada de medidas em 16 de maio, de acordo com a exigência da OMC para uma diferença de 30 dias entre as ações.

O economista Alcidi explica que esse pacote inicial foi projetado para limitar o impacto nos consumidores europeus, com o objetivo de limitar aumentos de preços nítidos, enquanto ainda envia uma mensagem clara de que a UE está preparada para retaliar firmemente.

Ministros comerciais da UE se reuniram no Luxemburgo Imagem: Jean-Christophe Heaven/AFP/Getty Images

Tarifas sobre serviços

Medidas adicionais poderia levar as coisas ainda mais longe. Alguns estão defendendo o uso do Instrumento Anti-Coercion (ACI), uma ferramenta recém-introduzida e altamente potente no arsenal da UE. A ACI entrou em vigor em dezembro de 2023, mas ainda não foi usada. Este instrumento permite que a UE vá além dos neutrarifos tradicionais sobre mercadorias e estenda seu alcance aos serviços, entre outras áreas.

Os serviços digitais dos EUA, como Microsoft e Netflix, têm bases substanciais de consumidores na Europa, o que significa que as restrições comerciais podem impactar significativamente as empresas americanas. De fato, ao considerar os serviços sozinhos, os EUA enfrentaram um superávit comercial de € 109 bilhões (US $ 118,9 bilhões) com a UE em 2023 – um detalhe frequentemente esquecido pelo governo dos EUA ao discutir desequilíbrios comerciais “injustos”.

Semanas importantes à frente

As próximas semanas revelarão o caminho da UE. O pesquisador Niclas Poitiers enfatiza que a retaliação européia deve ter como alvo vulnerabilidades americanas – atingir os EUA onde dói – sem causar danos excessivos à própria Europa. “A melhor abordagem é através de parcerias, coordenando com outros países”, observa ele.

Ambos os pesquisadores concordam que em uma guerra comercial, não há vencedores de longo prazo. “É uma situação de perda de perda”, conclui Alcidi. Ela sugere que o foco da Europa mude para a construção de suas próprias capacidades, garantindo maior segurança econômica e autonomia estratégica no futuro.

Editado por: M. Cavanagh