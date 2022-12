Quatro acusados de asssassinar sargento da PM são absolvidos no Bujari

Mais quatro acusados pelo assassinato do sargento da Polícia Militar Francisco Oliveira de Souza foram absolvidos. A decisão foi do Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri do município do Bujari durante sessão realizada na terça-feira, 29.

Durante o julgamento, o Promotor Antônio Alcestes, por falta de provas, pediu a absolvição dos quatro réus. Um quinto acusado já havia sido inocentado da acusação em júri realizado há cerca de 3 anos.

O sargento da Polícia Militar Francisco Oliveira de Souza foi assassinado a golpes de faca nas costas. O crime aconteceu na noite de 2 de agosto de 2015, no Ramal do Ouro, zona Rural do Bujari.

De acordo com informações, o militar tinha ido à região pescar, mas ao ir a um bar da localidade acabou morto após um desentendimento. O militar tinha 15 anos na corporação e na época trabalha no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).