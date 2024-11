Quebrando normas, Trump assina memorando de transição com Biden Casa Branca | Notícias de Donald Trump

Um juiz federal em Washington, DC, arquivado um processo criminal movido contra o presidente eleito Donald Trump em 2023 em relação à interferência no resultado das eleições de 2020. O caso contra Trump terminou depois de o procurador especial dos EUA, Jack Smith, ter solicitado que fosse arquivado com base numa política do Departamento de Justiça dos EUA que proíbe processar um presidente enquanto estiver no cargo.

Um processo criminal federal separado relacionado ao manuseio indevido de documentos confidenciais, também movido por Smith, foi anteriormente arquivado em 15 de julho pela juíza distrital dos EUA, Aileen Cannon, na Flórida. Ela citou fundamentos constitucionais. Na sua decisão, a juíza Cannon declarou que a nomeação do procurador especial Jack Smith violava a Constituição.

Smith apelou para o Tribunal de Apelações do 11º Circuito, mas agora também pediu que o caso contra Trump fosse arquivado. O recurso em relação aos seus co-réus continuará.

Numa apresentação de seis páginas ao tribunal na segunda-feira, a declaração de Smith dizia: “Há muito que é posição do Departamento de Justiça que a Constituição dos Estados Unidos proíbe a acusação federal e subsequente processo criminal de um presidente em exercício”.

Quais foram os dois casos federais contra Trump?

Interferência nas eleições de 2020

Em 2022, Smith foi encarregado por um comitê da Câmara dos Representantes dos EUA de investigar a suposta tentativa de Trump de anular os resultados das eleições de 2020 antes do ataque sangrento ao Capitólio dos EUA por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

No ano seguinte, Smith acusou Trump de quatro acusações criminais, incluindo conspiração para fraudar os EUA e conspiração para obstruir um processo oficial.

A juíza federal Tanya Chutkan marcou um julgamento em Washington, DC, para março, que foi adiado depois que Trump disse que deveria ter direito à imunidade como ex-presidente.

Em Julho, o Supremo Tribunal apoiou os argumentos de Trump, concedendo aos presidentes ampla imunidade de acusação, mesmo para crimes de natureza pessoal em que pudessem ser comprovadas ligações ao cargo.

Smith reabriu o caso em agosto, argumentando que os supostos crimes não tinham relação com as funções oficiais do ex-presidente.

Caso de documentos ultrassecretos

Num caso aberto na Flórida em 2022, Smith também acusou Trump de acumular documentos ultrassecretos em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, e de obstruir os esforços do FBI para recuperá-los.

Agentes do FBI fizeram recuperar mais de 100 registros classificadose os advogados de Trump acabaram entregando mais quatro documentos que foram encontrados em seu quarto.

Em Julho, a juíza federal Aileen Cannon, com sede na Florida, que foi nomeada para o tribunal por Trump em 2020, rejeitou as acusações, decidindo que a nomeação de Smith como procurador não tinha sido aprovada pelo Congresso e era, portanto, inconstitucional.

Porque é que as acusações de interferência eleitoral estão a ser retiradas agora?

Em suma, apresentar acusações criminais contra um presidente em exercício seria inconstitucional, pois impediria a capacidade do chefe do executivo de liderar eficazmente o país.

O ex-promotor federal Neama Rahmi disse à BBC: “Está bem estabelecido que um presidente em exercício não pode ser processado”.

A petição que Smith apresentou na segunda-feira afirmava: “Após consideração cuidadosa, o Departamento determinou que as opiniões anteriores do OLC (Escritório de Consultoria Jurídica do Departamento) sobre a proibição da Constituição de acusação federal e processo de um presidente em exercício se aplicam a esta situação e que como um Como resultado, esta acusação deve ser rejeitada antes que o réu seja empossado.

Embora as acusações tenham sido retiradas, Smith deixou claro na petição que a demissão não significa que a acusação não tivesse um caso sólido contra Trump.

Disse que a decisão de arquivar o caso “não depende da gravidade dos crimes acusados, da força das provas do Governo, ou do mérito da acusação, que o Governo apoia totalmente”.

Este caso poderia voltar no futuro?

A página final da submissão de Smith afirma o seguinte:

“Pelas razões anteriores, o Governo move-se respeitosamente, ao abrigo da Regra Federal de Processo Penal 48(a), para a demissão sem prejuízo da acusação substitutiva.”

Embora “demissão sem prejuízo” signifique que o caso foi arquivado, isso não significa que o caso não tenha mérito. Pelo contrário, permite a possibilidade de arquivar novamente o caso se as questões subjacentes que motivaram o despedimento forem resolvidas.

No entanto, especialistas jurídicos dizem que qualquer novo procurador-geral – que seria nomeado pelo próprio Trump – poderia ordenar “demissão com preconceito”, essencialmente proibindo quaisquer novos processos depois de Trump completar o seu mandato como presidente.

Os casos continuarão contra os co-réus de Trump?

Sim. O processo envolvendo seus co-réus no caso de documentos confidenciais, Walt Nauta e Carlos De Oliveira, pode continuar. Na petição, Smith enfatizou que eles não estão protegidos por nenhuma doutrina jurídica que conceda imunidade temporária a um presidente em exercício.

Num comunicado, John Irving, advogado de De Oliveira, disse: “A decisão do Conselho Especial de prosseguir neste caso, mesmo depois de o rejeitar contra o Presidente Trump, é um tributo nada surpreendente ao mau julgamento que levou à acusação contra o Sr. De Oliveira em o primeiro lugar. Só porque você pode, não significa que deveria. Se eles preferirem uma absolvição lenta, tudo bem para nós.”

Trump ainda enfrenta outros casos legais?

Sim, ele também enfrenta dois processos criminais estaduais e vários processos civis.

Caso Stormy Daniels ‘silenciar dinheiro’

Tendo sido considerado culpado por um júri de Manhattan em maio de todas as 34 acusações contra ele relacionadas a falsificação de registros comerciais para encobrir um pagamento secreto a uma estrela pornô Daniels tempestuoso antes das eleições presidenciais de 2016, Trump será o primeiro presidente a entrar na Casa Branca com antecedentes criminais. Teoricamente, Trump poderia ser condenado a uma pena de prisão de quatro anos, mas, o que é crucial, ainda não foi condenado.

Em 19 de novembro, a Procuradoria Distrital de Manhattan informou ao juiz Juan Merchan que iria adiar a sentença de Trump, originalmente marcada para 26 de novembro.

O juiz Juan Merchan adiou então a sentença de Trump indefinidamente para 22 de novembro e permitiu que o presidente eleito apresentasse uma moção solicitando o arquivamento do caso.

Caso de ‘extorsão’ na Geórgia

Trump também tem enfrentado acusações criminais por causa de sua esforços para anular o resultado das eleições de 2020 no campo de batalha do estado da Geórgia.

Joe Biden venceu por pouco o estado e a presidência, mas Trump e os seus aliados alegadamente espalharam desinformação sobre a fraude eleitoral, apoiando-se nas autoridades e legisladores da Geórgia para reverter o resultado.

No ano passado, a promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, acusou Trump e 18 co-réus de lançarem uma “empresa criminosa” para manter o ex-presidente no poder, baseando as acusações em leis estaduais de extorsão destinadas a combater mafiosos.

Mas o julgamento ganhou clima de novela após revelações de que Willis tinha um relacionamento amoroso com o promotor especial Nathan Wade, homem que ela havia contratado. Em janeiro, Michael Roman, um dos co-réus de Trump, apresentou uma moção acusando-a de impropriedade.

Em março, o juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Scott McAfee, decidiu que Willis poderia ficar se Wade saísse. Wade apresentou prontamente a sua demissão, permitindo a Willis – repreendido pelo juiz pelo seu “tremendo” lapso de julgamento – continuar a processar o caso.

No início daquele mês, a McAfee havia demitido seis das 41 acusações na acusação da Geórgia. Todos os seis concentraram-se em saber se Trump e os seus co-réus solicitaram aos responsáveis ​​eleitos que violassem os seus juramentos de posse na sua tentativa de anular o resultado eleitoral.

Trump e oito de seus co-réus no caso pediram então a um tribunal de apelações da Geórgia que desqualificasse Willis por sua suposta má conduta. As argumentações orais foram marcadas para 5 de dezembro.

Não está claro se a audiência prosseguirá. Mas mesmo que Willis continue no caso, especialistas jurídicos disseram que é improvável que ela consiga levar o caso contra Trump enquanto ele estiver no cargo.

Casos civis contra Trump

Várias ações judiciais contra Trump foram movidas, inclusive por policiais do Capitólio dos EUA e membros do Congresso, sobre seu suposto papel no incitamento aos tumultos e à incursão no edifício do Capitólio antes da certificação de Joe Biden como o novo presidente em 6 de janeiro de 2021.

Os recursos também ainda estão pendentes contra a decisão de um tribunal de janeiro de 2024 de que Trump foi responsável por abusar sexualmente e difamar E Jean Carroll. Ela o processou em 2023 por agressão sexual e difamação depois que ele a rotulou de “mentirosa” por falar sobre o incidente ocorrido na década de 1990. Trump foi condenado a pagar a Carroll mais de US$ 83 milhões.

Também pendente está o recurso de Trump contra uma sentença de US$ 478 milhões de que ele e sua empresa manipularam valores de propriedade de forma fraudulenta, alegada em um caso de fraude civil trazido pela procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

Após a confirmação de que Trump venceu as eleições no início deste mês, James disse: “Já estivemos aqui antes. Já enfrentámos este desafio antes e utilizámos o Estado de direito para reagir – e estamos preparados para reagir mais uma vez.”

Como Trump e sua equipe reagiram às notícias do último caso arquivado?

No estilo clássico de Trump, na segunda-feira ele recorreu às plataformas de mídia social X e Truth Social para fazer uma proverbial “volta da vitória”, caracterizando as acusações como “vazias e sem lei”.

Estes casos, como todos os outros casos pelos quais fui forçado a passar, são vazios e sem lei, e nunca deveriam ter sido instaurados. Mais de 100 milhões de dólares de dólares dos contribuintes foram desperdiçados na luta do Partido Democrata contra o seu oponente político, ME. Nada como… -Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de novembro de 2024

“Foi um sequestro político e um ponto baixo na História do nosso país que tal coisa pudesse ter acontecido e, ainda assim, perseverei, contra todas as probabilidades, e GANHOU. FAÇA A AMÉRICA GRANDE DE NOVO!” ele escreveu no Truth Social.

“Se Donald J Trump tivesse perdido uma eleição, ele poderia muito bem ter passado o resto da vida na prisão”, escreveu JD Vance no X. “Esses processos sempre foram políticos. Agora é hora de garantir que o que aconteceu ao Presidente Trump nunca mais aconteça neste país.”

O diretor de comunicações de Trump, Steven Cheung, disse em comunicado na segunda-feira: “A decisão de hoje do DOJ encerra os casos federais inconstitucionais contra o presidente Trump e é uma grande vitória para o Estado de Direito”.

Muitos membros da equipa jurídica de Trump foram recompensados ​​com nomeações para cargos importantes na nova administração de Trump, após a sua recente vitória eleitoral.

Trump nomeou Todd Blanche, seu advogado no famoso caso do dinheiro secreto, para o cargo de procurador-geral adjunto. O cargo, que ocupa o segundo lugar na hierarquia do Departamento de Justiça, ainda está sujeito à aprovação do Senado.

Emil Bove, membro da equipe jurídica de Trump, foi escolhido para o cargo de principal vice-procurador-geral associado. Ele também atuará como vice-procurador-geral interino, função que dispensa a necessidade de confirmação do Senado.

Trump também pretende nomear John Sauer para o cargo de procurador-geral dos EUA. Sauer ganhou recentemente destaque como o advogado que argumentou com sucesso no Supremo Tribunal no início deste ano que Trump deveria ter direito a ampla imunidade contra processos. Essa decisão colocou um grande obstáculo no processo federal de Jack Smith contra ele e significava que haveria poucas perspectivas de um julgamento antes das eleições de novembro.

Trump pode perdoar a si mesmo?

Após a sua vitória reeleito em 5 de Novembro, Trump será o primeiro criminoso condenado – do caso Stormy Daniels – a ocupar a Casa Branca. No entanto, embora o futuro presidente tenha o poder de perdoar outros, não está claro se ele tem o poder absoluto de perdoar a si mesmo.

Embora a Constituição não diga explicitamente que um presidente pode ou não perdoar-se a si próprio, de acordo com especialistas jurídicos, um “auto-perdão” não seria ilegal.

No entanto, um memorando do Departamento de Justiça de 1974, redigido pela Procuradora-Geral Adjunta Interina Mary Lawton, abordou a controversa questão dos auto-perdões presidenciais, afirmando que “ninguém pode ser juiz no seu próprio caso”.

Embora reconhecendo a natureza extensiva dos poderes de perdão presidencial, o memorando enfatizou que estes poderes não são “absolutos”. É provável, portanto, que qualquer tentativa de Trump de se perdoar resultasse em contestações legais e que se seguisse uma decisão definitiva do Supremo Tribunal.