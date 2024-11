Quincy Jones, compositor, trompetista e produtor americano, morre aos 91 anos

Quincy Jones, 27 de março de 1990. ARQUIVOS DE MÍDIA FAIRFAX VIA GETTY IMAGES

Entre os produtores musicais, o nome de Quincy Jones, falecido no dia 3 de novembro, em Los Angeles (Califórnia), aos 91 anos, é um dos poucos conhecidos do grande público. O motivo, sua colaboração com Michael Jackson (1958-2009), em particular para o álbum Filme de açãocomercializado no final de novembro de 1982. Mas quando Quincy Jones dividiu todas as honras com Michael Jackson durante a cerimônia do Grammy Awards, em fevereiro de 1984, coroando o sucesso mundial de Filme de açãomúsicos e todos os profissionais da música sabem que o então cinquentão já tem uma longa carreira.

Que, iniciado no jazz, no início da década de 1950, de trompetista, maestro, arranjador e compositor, nomeadamente de várias dezenas de partituras cinematográficas e créditos para programas de televisão, bem como produtor de múltiplas sessões de gravação de estrelas do jazz, variedade, soul ou pop. Em julho de 2014, confidenciou a Francis Marmande, em O mundo : “Sinto-me abençoado ao ver a jornada maravilhosa e frutífera que minha vida tem sido. Crescer na Chicago da era da Depressão não foi muito promissor para mim. »

Nascido em Chicago (Illinois) em 14 de março de 1933, Quincy Delight Jones Jr. morou pela primeira vez, com seu filho mais novo, no bairro South Side. Seus pais trabalham em um prédio residencial para a classe média baixa afro-americana. Em 1941, sua mãe foi internada após um grave ataque de esquizofrenia – morrendo em 1999, ela reapareceu na vida de Quincy Jones, entre períodos de calma e agitação. O divórcio foi finalizado e, em 1943, o pai mudou-se com os dois filhos para Bremerton (estado de Washington), em frente a Seattle. A nova companheira do pai logo se juntou a eles, com o filho e as duas filhas. O casal terá outros três filhos.

Revelação

Na prefeitura de uma vila, Quincy Jones, então com 11 anos, descobriu um piano. Brincou um pouco na infância, ouvia e cantava as músicas gospel adoradas pela avó e pela mãe. Aí é uma revelação, e além disso, que a música, como ele escreve em sua autobiografia Quincy por Quincy Jones (2001, edição francesa em 2003, Robert Laffont), seria « (s)no destino, (s)para a vida.”

Ele começou a tocar piano como estudante autodidata, depois trompete. Uma professora percebe seu interesse e lhe dá aulas de teoria musical em troca de horas de cuidado infantil. Em 1947, a família mudou-se para Seattle. Ele participa da banda marcial do colégio. Quando a orquestra do pianista Count Basie (1904-1984) veio para Seattle, Quincy Jones convenceu trompetista Clark Terry (1920-2015) para corrigir seus erros. O início de uma longa amizade com Terry e Basie. Quincy Jones também fez parte de uma orquestra semiprofissional liderada pelo vibrafonista “Bumps” Blackwell (1918-1985). Pianista e cantor Ray Charles (1930-2004)que logo também se tornará um amigo próximo, brinca um pouco com eles.

Em 1949, desta vez foi para a orquestra de vibrafonista Lionel Hampton (1908-2002)que passa em Seattle, onde Quincy Jones irá virar. Ainda muito jovem para sair em turnê, ele foi contratado na seção eólica de Hampton dois anos depois. Entretanto, obteve uma bolsa para ser admitido na Schillinger House em Boston (Massachusetts), que se tornou a prestigiada Berklee School of Music em 1954.

De 1951 a 1953, Quincy Jones tocou na big band de Hampton e também se tornou um de seus arranjadores. Sua composição Peixe-rei será sua primeira gravação para o grupo, em outubro de 1951. Essa passagem por Hampton permitiu que Quincy Jones progredisse e se tornasse conhecido. De 1954 até o final da década de 1960, ele escreveu “centenas de arranjos”diz ele em sua autobiografia. Para anúncios, mostre músicas, artistas e estrelas pouco conhecidos. Entre elas, a cantora Dinah Washington (1924-1963) – Para aqueles apaixonadosem 1955 – e Sarah Vaughan (1924-1990), o trompetista Dizzy Gillespie (1917-1993), Ray Charles, Count Basie – um pico, Mais uma vezpublicado no início de 1959, composto por composições de Quincy Jones, incluindo Para Lena e Lennieque Claude Nougaro (1929-2004) adaptou para o francês em 1977 sob o título Meu disco de verão, Frank Sinatra (1915-1998), conheceu em 1958, com quem se encontrou diversas vezes (incluindo Pode muito bem ser swingem 1964, com Count Basie e sua orquestra).

No verão de 1955, Quincy Jones começou sua própria big band. Um primeiro álbum, É assim que me sinto em relação ao jazzfoi publicado em fevereiro de 1957 pela ABC-Paramount, seguido por Vá para o oeste, cara!continuando o estilo swing de Basie. Em abril de 1957 mudou-se para Paris, contratado pela companhia fonográfica Barclay. Durante quase dois anos, supervisionou, com a banda da casa, a maior parte das sessões de gravação. Recorreu diversas vezes à pianista, regente, compositora e professora Nadia Boulanger (1887-1979) para aprimorar sua escrita para cordas, harmonia e análise de obras clássicas.

De volta aos Estados Unidos, no início dos anos 1960, Quincy Jones foi contratado pela empresa americana Mercury Records. Seu primeiro sucesso pop, em 1963, foi a produção deÉ minha festainterpretada pela jovem cantora Lesley Gore (1946-2015) e arranjada por Claus Ogerman. À frente de sua big band, gravou notavelmente Quincy Jones toca sucessos da moda em 1963 e Menino de Ouro em 1964, ano em que foi nomeado vice-presidente da Mercury Records.

Seu contrato lhe permite trabalhar para outras empresas. Para a Verve gravou em 1962 um de seus discos mais famosos à moda da bossa que depois se estendeu ao jazz Big Band Bossa Novacom o tubo Alma Bossa Nova. Ele encontrou seu camarada Ray Charles para Gênio + Alma = Jazz (Impulso!, 1961). Em 1962, foi A garota da Grécia canta (Fontana), de Nana Mouskouri, que produziu com orquestra dirigida por Torrie Zito. Ele ganhou seu primeiro Grammy em 1964 com o arranjo deNão consigo parar de te amar, do disco Desta vez por Basie, por Count Basie e sua orquestra. Até o momento, Quincy Jones ganhou 27 prêmios Grammy, atrás do maestro Georg Solti (1912-1997) com 31 vitórias e da cantora Beyoncé com 32 vitórias.

Em 1961 Quincy Jones compôs sua primeira trilha sonora para cinema O menino na árvore, pelo sueco Arne Sucksdorff, mas é de 1964 e que por O penhorista, de Sidney Lumet, que se tornou um compositor regular para cinema e televisão. O mais interessante: os de Trinta minutos de adiamento, e 1965, o Sydney Pollack, No calor da noiteem 1967, de Norman Jewison (Ray Charles canta o tema do título No calor da noite), Folhas de ouro, em 1969, por Peter Collinson, dólares, em 1971, por Richard Brooks e, ainda em 1971, O Arquivo Anderson, por Sidney Lumet. Em 1967, o tema dos créditos da série de televisão Lado de ferro (O Homem de Ferro) se torna um de seus clássicos.

Em 1969, Quincy Jones trocou a Mercury pela companhia fonográfica A&M Records. Lá permaneceu até 1981, sendo seus discos então publicados pela própria empresa Qwest Records, fundada em 1980. É uma das estruturas de um grupo que inclui um catálogo editorial musical, uma produtora e investimentos para a indústria do entretenimento (discos, televisão, incluindo séries O Príncipe Fresco de Bel-Air, com Will Smith, cinema, imprensa…). Qwest TV, uma plataforma de videoclipes sob demanda, foi lançada em dezembro de 2017.

Na A&M Quincy Jones gravará seus discos mais talentosos em seu desejo de misturar sua cultura jazz com soul funk e pop Caminhando no Espaço em 1969, Açúcar Matari, em 1970, Smackwater Jack, em 1971 e Calor Corporal em 1974. Nesse mesmo ano, 1974, sofreu uma ruptura de aneurisma cerebral. Ele deve parar de tocar trompete, de fazer turnês com sua orquestra e do ritmo intenso de composição de arranjos e composições que tem sido seu nos últimos vinte anos.

Em 1978, supervisionou a música do filme O Feiticeiro, de Sidney Lumet, adaptação cinematográfica do próprio musical inspirado em Mágico de Oz. Entre os atores do filme está Michael Jackson, que prepara um quinto álbum solo e pede a Quincy Jones para co-produzi-lo. Fora da parede foi lançado em agosto de 1979. Funk, disco, pop e soul se entrelaçam. Sucesso de crítica e maremoto comercial com quase 15 milhões de cópias vendidas nos meses seguintes à sua publicação.

« Edisco do ano »

A dupla bate ainda mais forte com Filme de ação (novembro de 1982), que deu origem a sete singles de sucesso (A garota é minha, dueto com Paul McCartney, Billie Jean, Beat It, Suspense…) nas nove faixas do álbum. Vendas estratosféricas, quase 40 milhões de álbuns nos meses de lançamento. Um Grammy de “produtor do ano” premia Quincy Jones. Terceira e última etapa da colaboração Jackson-Jones, Ruim, em agosto de 1987 e seus nove singles (Eu simplesmente não consigo parar de amar você, ruim, do jeito que você me faz sentir, criminoso suave…) nas onze faixas do disco.

No início de 1985, enquanto trabalhava na música de A cor roxa, de Steven Spielberg, Quincy Jones é convidado pelo cantor Harry Belafonte e por Ken Kragen, manager de Lionel Richie e Kenny Rogers, para participar numa operação da associação EUA para África, com o objectivo de financiar a luta contra a fome em África, particularmente em África. Etiópia. Quincy Jones liderará as sessões de gravação da música Nós somos o mundo, escrito por Michel Jackson e Lionel Richie, do qual participam Diana Ross, Dionne Warwick, Stevie Wonder, Paul Simon, Ray Charles, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Bob Dylan e Billy Joel. No Grammy Awards em 1986, Nós somos o mundo rendeu a Quincy Jones o prêmio de “Gravação do Ano”.

Em 1989, enquanto seu álbum anterior remonta a 1981, Quincy Jones novamente experimentou um triunfo com seu álbum De volta ao quarteirão, que gosta de apresentar como um resumo das suas abordagens, do jazz ao hip-hop. Seu maior triunfo pessoal no Grammy Awards, em 1990, com seis vitórias (de sete indicações), incluindo “álbum do ano”, “melhor performance de rap”, “melhor performance de jazz fusion” para a versão de Terra dos pássaros, de Joe Zawinul, e “produtor do ano”.

A partir da década de 1990, Quincy Jones se concentrou principalmente em seus negócios. Também coloca a sua reputação e a sua agenda ao serviço de fundações de caridade (investigação sobre SIDA, cancro, ajuda a vítimas de violência sexual, etc.) e estruturas destinadas à educação de jovens, através da sua Fundação Quincy Jones Listen Up.

No dia 8 de julho de 1991, foi ele quem regeu no Festival de Jazz de Montreux, para sua primeira participação no famoso festival suíço, a imponente orquestra que tocou a música escrita por Gil Evans para Miles Davis décadas antes. Este concerto retrospetivo será um dos últimos do trompetista, falecido no final de setembro do mesmo ano. Desde então, Montreux convida regularmente Quincy Jones. Em 2008, ele comemorou lá seu 75º aniversário e em 2013 seu 80º aniversário.