Receitas de Nigel Slater para um bolo de frutas na hora do chá e um bolo de laranja e amêndoa | Bolo

UMn necessidade urgente de bolo. Um antiquado, cravejado de frutas secas, ou talvez uma fatia de algo mais frívolo, com recheio cítrico e cobertura e laterais geladas. Um bolo estilo aniversário à procura de um aniversário.

Raramente passa uma tarde sem um pedaço de doce no prato, comido com uma xícara de chá. Esta semana, uma fatia de bolo simples de frutas. Não tão extravagante quanto a receita de bolo de Natal, esta é mais bolo do que fruta, mas tem as mesmas notas profundas de caramelo do açúcar mascavo escuro e um cheiro reconfortante de nostalgia. É o tipo de bolo que ninguém mais faz e é bom vê-lo novamente.

O bolo de camadas que fiz ao mesmo tempo era tanto sobremesa quanto bolo. Cobertura de coalhada de laranja e mascarpone; um punhado de amêndoas em flocos torradas até ficarem crocantes, parecia um bolo para uma ocasião especial, o que tornava ainda mais agradável sua presença em uma semana monótona entre as estações de novembro. Comemoramos embora não houvesse muito o que comemorar, a não ser o fato de termos bolo.

O pão de ló é feito em pequenas formas redondas, por isso deve acabar rapidamente, mas o recheio de cream cheese e coalhada não fará muito mal se você refrigerá-lo durante a noite. Vale a pena trazê-lo de volta à temperatura ambiente antes de comer.

Um chá claro, verde ou de frutas funciona perfeitamente com uma receita rica como esta. Ele corta o açúcar e realça as notas cítricas. Minha escolha foi verbena de limão, mas poderíamos ter tido Earl Grey com suas notas sutis de bergamota.

Um bolo de frutas na hora do chá

Este bolo recortado pode ser guardado por vários dias em uma forma de bolo ou em um recipiente hermético. É menos frutado do que um bolo de Natal e sua textura é mais parecida com a de um bolo de frutas tradicional para a hora do chá. Eu uso uma mistura de passas, cerejas secas ou cranberries e sultanas douradas, mas você pode introduzir cascas cristalizadas ou damascos secos picados, se desejar. O bolo não precisa de mais enfeites, mas você pode cobrir a superfície com amêndoas inteiras antes de assar. Serve 12 ou mais. Pronto em 2 horas

açúcar refinado 150g

açúcar mascavo escuro 65g

manteiga 125g

ovos 2, grande

farinha com fermento 280g

quefir 100ml

frutas secas sortido 400g

Você vai precisar de uma forma funda para bolo, com 20 cm de diâmetro.

Forre a forma de bolo no fundo e nas laterais com papel manteiga levemente untado com manteiga. Pré-aqueça o forno a 160C/marca de gás 4.

Coloque o açúcar refinado e o açúcar mascavo escuro na tigela grande da batedeira com batedeira plana. Corte a manteiga em pedaços pequenos, acrescente os açúcares e bata por cerca de 5 minutos até obter um creme claro e cor de café.

Quebre os ovos em uma tigela pequena e bata levemente com um garfo ou batedor pequeno até ficar bem misturado. Introduza os ovos batidos na manteiga e no açúcar, aos poucos, batendo bem entre as adições. Incorpore a farinha e o kefir, em duas ou três etapas.

Junte as frutas secas, transfira para a forma forrada e alise levemente a superfície com as costas de uma colher. Asse o bolo por cerca de 70 minutos. Teste o cozimento inserindo um palito de metal no bolo. Se sair com alguma mistura crua, leve o bolo de volta ao forno por mais 10 minutos e verifique novamente. Deixe o bolo esfriar na forma, retire e deixe esfriar.

Bolo de camadas de laranja e amêndoa

Fotografia: Jonathan Lovekin/The Observer

Um bolo bastante especial, grande o suficiente para uma celebração. Sugiro coalhada de laranja, mas limão também funciona perfeitamente aqui. Costumo cortar a coroa do topo de cada bolo, o que torna mais fácil e uniforme finalizar com o creme de mascarpone. Também me dá algumas fatias para lobo enquanto decoro o bolo.

Serve 12 ou mais. Pronto em 2 horas

manteiga 175g

laranjas 2, médio

açúcar refinado 175g

extrato de baunilha ½ colher de chá

ovos 3, mais 1 gema extra

farinha com fermento 180g

amêndoas moídas 75g

Para a cobertura:

amêndoas em flocos 4 colheres de sopa

mascarpone 250g

coalhada de laranja (ou limão) 320g

clementinas cristalizadas 2 (opcional)

Você precisará de formas de bolo de 2 x 18 cm.

Forre o fundo das formas de bolo com papel manteiga. Pré-aqueça o forno a 170C/gás marca 5.

Corte a manteiga em pedaços pequenos e coloque-os na tigela grande da batedeira. Rale bem as raspas das laranjas na tigela e, em seguida, adicione o açúcar e o creme de leite usando a pá plana. Adicione o extrato de baunilha.

Quebre os ovos em uma tigela pequena, acrescente a gema extra e bata levemente com um garfo até ficar bem misturado. Com a pá ainda girando, introduza a mistura de ovos na manteiga e no açúcar em 3 ou 4 etapas, misturando bem entre cada uma. Se a mistura apresentar algum sinal de coagulação, incorpore algumas colheres de farinha.

Introduza a farinha e a amêndoa moída, em 2 ou 3 etapas, batendo bem entre cada adição. Divida a mistura entre cada uma das 2 formas de bolo forradas e leve ao forno por 30 minutos, até crescer levemente e elástico ao toque.

Retire os bolos do forno e deixe repousar por 10 minutos antes de desenformar sobre uma gradinha.

Torre as amêndoas em flocos em uma frigideira rasa sobre uma carne baixa a média, observando com atenção, até dourar.

Faça o creme de manteiga: coloque o mascarpone em uma tigela e bata rapidamente com uma colher de pau para soltá-lo, depois misture delicadamente a coalhada de laranja. Tome cuidado para não misturar demais os dois. Bastam algumas mexidas – um rastro visível de coalhada no mascarpone é lindo.

Sanduíche os bolos junto com um pouco do creme de requeijão e espalhe o restante por cima e nas laterais do bolo. Espalhe na superfície as amêndoas e, se desejar, algumas rodelas de clementina ou laranja cristalizada.

