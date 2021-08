Recursos de multas podem ser protocolados no site do Detran

Quem precisa ingressar com defesa prévia ou recurso de infração de trânsito já pode solicitar de forma online, por meio do Portal de Serviços do site do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

Os prazos para esses serviços, que estavam suspensos por causa da pandemia, foram retomados no dia 19 de agosto, por meio da deliberação nº. 236 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Dentro do Portal de Serviços é possível apresentar recursos de multas, indicar o real condutor infrator, solicitar que a infração seja transformada em advertência por escrito, assim como ter acesso a todas as infrações vinculadas ao condutor e/ou ao veículo, acesso às imagens das multas de radar (anterior a 2018) e acompanhar processos.

Para protocolar o requerimento de defesa, recurso ou solicitação de advertência por escrito é preciso preencher um documento disponível dentro do Portal de Serviços, com todos os dados solicitados. O requerimento deve ser digitalizado e anexado juntamente com cópia do documento de identificação do requerente para comprovação da assinatura, dentre outros documentos listados.

“Esse é mais um passo na atualização do nosso atendimento ao público. Unimos a necessidade de seguir diminuindo a concentração de pessoas nos espaços públicos com a natural evolução dos serviços online que oferecem comodidade e agilidade aos cidadãos”, explica a presidente do Detran/AC, Taynara Martins.

Com informações da assessoria do Detran/AC.