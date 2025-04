Rede elege direção em meio a disputa entre alas de...

Entre esta sexta-feira e o próximo domingo, dia 13 de abril, a Rede Sustentabilidade deverá eleger sua nova cúpula durante o 6º Congresso Nacional do partido, em Brasília.

Recentemente, a legenda começou a viver um novo episódio que opõe os grupos da ex-senadora Heloísa Helena e da atual ministra do Meio Ambiente do governo Lula, Marina Silva. Antes aliadas, as duas têm liderado correntes opostas pelo comando do partido, em um cabo de guerra iniciado ainda em 2022, quando houve o rompimento.

Com maioria na legenda, Heloísa acusa Marina de tentar judicializar o processo partidário, em meio a reclamações por abuso de poder. A ministra entrou com uma ação na Justiça do Distrito Federal pedindo pela suspensão do congresso nacional da legenda.

Nesta quinta-feira, contudo, a 5ª Turma Cível do TJDFT respondeu à ação e confirmou a realização plena do congresso da Rede Sustentabilidade. A decisão foi assinada pelo desembargador Fábio Eduardo Marques.