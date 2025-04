Voto distrital misto? Congresso tem profusão de pr...

O prefeito da cidade de Maricá (RJ), Washington Quaquá, anunciou que vai entrar na disputa pela presidência do diretório nacional do PT. Hoje vice-presidente do partido, sob a gestão da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Quaquá anunciou sua decisão em publicação nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 10. Com isso, ele se coloca na briga pelo comando do partido que já tem o ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva e o deputado federal Rui Falcão como postulantes.

Em seu anúncio, Quaquá afirmou que sua candidatura busca “fazer o debate político e garantir a revitalização” do PT, para “devolver ao partido sua vocação histórica, que é estar ao lado do povo e dos mais humildes nas suas lutas e necessidades”. No texto publicado, ele elogia ainda o mandato de Gleisi que, segundo ele, “sempre foi muito leal ao presidente Lula” e “teve papel fundamental” na volta dele ao Planalto.

Tratado como favorito na disputa até o momento, Edinho Silva é o candidato apoiado pelo presidente Lula para a eleição do partido. O correligionário foi alfinetado por Quaquá, que criticou sua distância da parcela mais pobre da população e apontou que ele terá dificuldade em conduzir politicamente a sigla.

“Quero um PT popular, dentro das favelas de todo o País. Edinho nunca sujou os sapatos numa comunidade. Não sabe o que é povo. Além disso, não tem condições de unificar o partido e não terá o meu apoio. Quero ser presidente do PT para unir a CNB e o maior partido de esquerda do Hemisfério Sul”, projetou, ao citar a frente Construindo Um Novo Brasil (CNB), uma das mais fortes dentro do partido.