Redefinição do Brexit: cinco líderes empresariais sobre como gostariam que as relações com a UE mudassem | Brexit

Guardian staff



No início desta semana, a chanceler do Reino Unido, Rachel Reeves, disse que esperava que as negociações no novo ano pudessem levar a um extensa “redefinição” das relações pós-Brexit.

As observações foram aproveitadas pelos apoiantes da saída que temem uma traição à votação do referendo, enquanto outros argumentam que Reeves não irá longe o suficiente.

O Guardian perguntou a especialistas de vários sectores afectados pela Brexit o que querem da cimeira UE/Reino Unido prevista para 2025.

Música e artes: “Precisamos resolver o desastre do Brexit”

Executivo-chefe da música do Reino Unido, Tom Kiehl

“Anteriormente, os músicos do Reino Unido e a sua equipa achavam fácil fazer um concerto em Paris numa noite e em Amesterdão na noite seguinte, mas desde o Brexit tudo mudou.

“O aumento da burocracia, dos custos e da complexidade das digressões pela UE colocaram agora a indústria musical do Reino Unido numa desvantagem competitiva em comparação com outros países europeus. A capacidade de artistas jovens e emergentes cultivarem a sua arte e aperfeiçoarem as suas competências no maior mercado musical do Reino Unido sofreu um grande golpe nos últimos anos, em particular.

“Um novo acordo resolveria a ausência de um acordo específico para músicos no acordo comercial e de cooperação original entre a UE e o Reino Unido.

“Um acordo personalizado poderia oferecer uma série de soluções, incluindo um acordo de isenção de visto para criadores em visitas de curta duração, bem como permitir que alguns trabalhadores culturais do Reino Unido permanecessem no mercado do espaço Schengen por mais de 90 dias num período de 180 dias. .

“Outras questões burocráticas, como cadernetas para equipamentos e regras restritivas de cabotagem, também poderiam ser abordadas num acordo de turismo cultural personalizado entre o Reino Unido e a UE.

“A indústria da música vale 7,6 mil milhões de libras para a economia, mas a capacidade do sector para aumentar este valor, bem como as suas impressionantes receitas de exportação, que aumentaram 15%, serão gravemente prejudicadas se não forem tomadas medidas urgentes. resolver o desastre do Brexit na música.”

Horticultura: ‘O Brexit causou atrasos e danos… uma redefinição é vital’

Jennifer Pheasey, diretora de relações públicas da Horticultural Trades Association (HTA)

“O setor de horticultura ambiental do Reino Unido depende da importação de plantas, árvores, sementes e outros produtos – no valor de mais de 770 milhões de libras anuais – da UE.

“As operações fronteiriças pós-Brexit criaram atrasos, danos e burocracia excessiva, aumentando os custos e limitando a escolha do consumidor. A redefinição das relações entre o Reino Unido e a UE é um passo vital para resolver estas questões.

“Um acordo fitossanitário baseado no reconhecimento mútuo ofereceria uma solução a longo prazo. No entanto, o governo deve reconhecer os danos existentes e o tempo necessário para reconstruir as cadeias de abastecimento e as relações comerciais. A supervisão abrangente das políticas comerciais – abrangendo o comércio da Irlanda do Norte, os regulamentos de passaportes fitossanitários da Grã-Bretanha e os requisitos da CITES – é urgentemente necessária dentro do governo. Sem uma ação coordenada, o setor enfrenta atritos crescentes, custos mais elevados e uma competitividade reduzida, dificultando o crescimento verde e afetando os consumidores.

“Gostaríamos de ver Rachel Reeves realizar uma redefinição ambiciosa e acelerar a ação sobre a atual situação fronteiriça, o que reduzirá o atrito comercial, aumentará a competitividade e apoiará o crescimento sustentável. Uma ação rápida é essencial para evitar novas perturbações e garantir um futuro mais forte para o setor.”

Fotografia: Florence Lo/Reuters

Agricultores: ‘Precisamos reduzir o atrito na fronteira’

Tom Bradshaw, presidente da NFU, que representa 46.000 empresas agrícolas e em crescimento

“Saudamos o facto de o governo prosseguir uma relação entre o Reino Unido e a UE que permita uma melhor posição comercial com o objectivo de reduzir a fricção num momento de instabilidade global.

“No curto prazo, é vital que o governo continue a abordar as questões onde elas existem, relacionadas com a implementação do modelo operacional fronteiriço e a proibição contínua de produtos britânicos de alta qualidade para a UE, como a batata-semente.

“Enquanto parceiros que partilham as mesmas ideias, a UE e o Reino Unido têm uma grande oportunidade de continuar a cooperar em questões como o bem-estar animal, a saúde vegetal e contribuir para desafios comuns, como o aumento da resistência antimicrobiana, a propagação de doenças zoonóticas e a perda de biodiversidade. ”

Negócios: ‘O Reino Unido precisa investir em terrenos difíceis’

Sean McGuire, diretor da Confederação da Indústria Britânica para a Europa e internacional

“Saudamos o compromisso do governo do Reino Unido de tomar medidas significativas para ‘reiniciar’ a relação UE-Reino Unido. A reunião da chanceler com os ministros das finanças da UE é um marco importante nesta jornada.

“Mais ações em matéria de cooperação regulamentar, progressos no reconhecimento mútuo em diferentes áreas e uma redução dos encargos aduaneiros e administrativos são apenas algumas das áreas de enfoque que podem aumentar a confiança das empresas e tirar o máximo partido da nossa relação comercial com a UE.

“Ao implementar agora os ‘estágios duros’ diplomáticos, o governo pode iniciar o processo para desbloquear o potencial inexplorado da nossa relação comercial com a UE como parte do seu foco na obtenção de crescimento sustentável.”

Alimentos refrigerados: ‘Uma redefinição pode oferecer benefícios significativos’

Phil Pluck, executivo-chefe da Federação da Cadeia de Frio

“Processos aduaneiros mais tranquilos, menos burocracia e maior acesso a mão de obra qualificada contribuiriam para uma cadeia de abastecimento mais eficiente e resiliente.

“No entanto, quaisquer novos acordos devem dar prioridade às necessidades específicas do sector da cadeia de frio. Isto inclui a manutenção do movimento transfronteiriço contínuo de mercadorias com temperatura controlada e a salvaguarda da integridade do abastecimento de alimentos refrigerados e congelados.

“Pedimos a Rachel Reeves que defenda um acordo comercial abrangente que aborde os desafios e oportunidades únicos da nossa indústria, tais como um acordo veterinário e uma redução generalizada da burocracia e das taxas que prejudicaram as empresas.

“Isto poderia ser alcançado através da criação de um esquema de comércio confiável que permita a esses operadores circular sem problemas pelos portos e, portanto, preservar a segurança e a integridade dos produtos refrigerados e congelados, o que, por sua vez, permite que os recursos atuais se concentrem no comércio ilegal.”