Reformas econômicas na UE são ‘ainda mais urgentes’ após eleição de Trump, afirma Draghi – 08/11/2024 – Mercado

Quando o resultado das eleições nos EUA empurrou as ações da gigante dos chips de inteligência artificial Nvidia a um nível recorde e fez o mesmo com o preço da criptomoeda bitcoin, o mercado deu seu veredicto sobre o que o redux de Trump significa para pelo menos partes do mundo da tecnologia: um boom.

As ações da empresa de veículos elétricos (EV) Tesla subiram quase 15%, o que deve ter aplaudido seu chefe, Elon Muska quem Trump chamou de “supergênio” na quarta-feira.

Mas e as pessoas que não possuem ações de empresas do Vale do Silício, mas usam os seus produtos? Dezenas de milhões de usuários da plataforma de mídia social de Musk, Xterão agora de decidir se estão dispostos a postar num local pertencente a uma figura que provavelmente será uma parte central da administração de Trump.

Musk poderia ser encarregado de “fazer recomendações para reformas drásticas” visando a eficiência e o desempenho de “todo o governo federal”, disse Trump. Isto poderia conceder a Musk enorme poder sobre as agências que regulam a sua e outras empresas de tecnologia.

O X já se tinha tornado, de acordo com o analista tecnológico independente Benedict Evans, “um site coordenador de desinformação” e muitos sentiram que a sua amplificação de alegações falsas poluiu as eleições. Poderá então uma administração Trump fazer alguma coisa em relação à desinformação nas redes sociais?

“Ele não vai”, disse Evans. “Ele gosta de desinformação. Há uma visão generalizada na tecnologia de que a moderação de conteúdo saiu do controle e precisamos recuar nisso. No máximo, você pode precisar pensar em amplificar (da desinformação), mas não em excluir coisas.” Portanto, espere um passeio mais selvagem nas plataformas sociais, talvez, à medida que elas se inclinam para a direita.

O 47º presidente terá um papel fundamental na condução de alguns anos de enorme importância para o desenvolvimento da IA ​​e no manejo da oligarquia tecnológica das cinco grandes empresas – Apple, Google, Meta, Microsoft e a Amazon – que detém os dados e o poder de processamento que moldam a vida social e económica de milhares de milhões de pessoas. Aqui, onde estão em jogo questões de concorrência, liberdade de expressão e segurança nacional, a admiração efusiva de Trump por Musk mascara uma atitude mais complexa.

Como uma crítica populista contra as elites, seria de esperar que Trump tentasse derrubar os monopólios tecnológicos. Foi durante a primeira presidência de Trump que o Departamento de Justiça iniciou uma investigação sobre Google resultando em um processo contra a empresa por suprimir a concorrência.

Durante a eleição, Trump ligou para o presidente-executivo do Google, Sundar Pichai, para reclamar que o mecanismo de busca da empresa não estava trazendo boas notícias suficientes e ele ameaçou fazer com que o departamento de justiça processe a empresa por interferência eleitoral. Ele também ameaçou prender Mark Zuckerberg se o Facebook fizesse “alguma coisa ilegal” na campanha.

“Ele tem, pelo menos por meio de pessoas que nomeou, um histórico de ser duro com a tecnologia em termos de questões de concorrência”, disse a professora Rebecca Haw Allensworth, reitora associada da faculdade de direito da Universidade Vanderbilt. “Desde então, temos visto ele se aproximando da tecnologia em geral, e de Elon Musk em particular. Então isso corta o outro lado.”

Trump provavelmente tomará posse com casos em curso que desafiam o poder de mercado de várias grandes empresas tecnológicas, liderados pela presidente antimonopólio da Comissão Federal de Comércio, Lina Khan. Muitos esperam que ela seja demitida. No entanto, o vice-presidente escolhido por Trump, JD Vance, manifestou apoio a aspectos da sua abordagem de combate ao monopólio. Ele disse durante a campanha que compartilhava “a visão dela de que deveríamos nos preocupar com as grandes empresas de tecnologia e com algumas das fusões que levam à censura dos cidadãos americanos”.

Trump também acha que os gigantes da tecnologia dão influência global aos EUA, numa altura em que a IA se está a tornar uma questão de segurança nacional.

“A China tem medo do Google”, disse Trump no mês passado, quando questionou se uma divisão corporativa do Google poderia “destruir a empresa”.

“O que você pode fazer sem dividir é garantir que seja mais justo”, disse ele. “Queremos ter grandes empresas”, acrescentou. “Não queremos que a China tenha essas empresas.”

Outros dilemas: deveria ele tornar mais difícil para a China construir os microchips de alta potência necessários para a IA? Deveria o código de IA permanecer de código aberto para encorajar a inovação entre empresas mais pequenas ou isso simplesmente doaria poder computacional a rivais geopolíticos? Trump disse que iria “salvar o TikTok” após uma decisão de que os seus proprietários chineses devem vendê-lo se quiserem continuar nos EUA, mas as compensações estão por toda parte.

Noutras áreas, qualquer plano de Trump para cortar incentivos aos fabricantes de veículos eléctricos seria “um resultado globalmente negativo para a indústria de veículos eléctricos”, disse Dan Ives, analista da Wedbush, uma empresa de serviços financeiros de Los Angeles. Isso provavelmente ajudaria Musk Tesla porque a sua vantagem competitiva existente seria exagerada se os seus rivais fossem prejudicados. Há relatos de que Trump poderá apenas ajustar os subsídios, em vez de descartá-los. Se as tarifas comerciais de Trump limitarem as importações de veículos elétricos chineses mais baratos, isso ajudaria ainda mais Musk.

Anteriormente cético, Trump agora apoia a criptomoeda, com a indústria esperando, depois de fazer grandes doações à campanha de Trump, que a regulamentação fique mais leve. As ações vinculadas à criptografia na Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms e MARA Holdings saltaram entre 11% e 21%.