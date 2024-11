Reino Unido: Conservadores elegem primeira mulher negra – 02/11/2024 – Mundo

A Espanha vai enviar mais 5.000 soldados e mais 5.000 policiais para a região oriental de Valência após as inundações mortais desta semana, anunciou o primeiro-ministro Pedro Sanchez.

Num discurso televisionado no sábado, Sanchez disse que o desastre foi o segundo mais mortal inundações na Europa neste século e que a Espanha estava a realizar o seu maior destacamento de pessoal do exército e das forças de segurança em tempos de paz.

Pelo menos 211 pessoas morreram, incluindo 202 só em Valência, no desastre natural mais mortífero de que há memória em Espanha.

As equipes de resgate ainda procuravam corpos em carros parados e prédios encharcados no sábado, quatro dias depois das monstruosas enchentes que varreram tudo em seu caminho no leste da Espanha. Um número desconhecido de pessoas continua desaparecida.

Milhares de voluntários estão ajudando a limpar a lama espessa que cobre tudo nas ruas, casas e empresas nas cidades mais atingidas.

Dezenas ainda estão desaparecidas

As autoridades são enfrentando críticas sobre a eficácia dos sistemas de alerta antes das cheias, com políticos da oposição a acusarem o governo central de Madrid de agir demasiado lentamente para alertar os residentes e enviar equipas de resgate.

“Tem havido um sentimento de raiva pelo facto de as pessoas terem sido abandonadas aqui”, disse Sonia Gallego, da Al Jazeera, reportando de Paiporta, uma das áreas mais atingidas nos arredores de Valência.

“Este bairro, que fica a apenas meia hora do centro da cidade de Valência, permaneceu totalmente isolado – sem água, sem electricidade, quase sem telecomunicações”, acrescentou.

O primeiro-ministro Sanchez disse: “Estou ciente de que a resposta não é suficiente, há problemas e graves carências… cidades soterradas pela lama, pessoas desesperadas à procura dos seus familiares”.

Susana Camarero, vice-chefe da região de Valência, afirmou no sábado que os bens essenciais foram entregues “desde o primeiro dia” em todas as zonas acessíveis. Na região de Valência, as autoridades restringiram o acesso rodoviário durante dois dias para permitir que os serviços de emergência realizem operações de busca, salvamento e logística de forma mais eficiente.

As autoridades relatam que dezenas de pessoas continuam desaparecidas, embora determinar um número exato seja um desafio devido aos graves danos nas redes de comunicação e transporte.

O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, disse à rádio Cadena Ser na sexta-feira que era “razoável” esperar que mais mortes fossem descobertas. As autoridades estão esperançosas de que o número de desaparecidos diminua assim que os serviços de telefone e Internet forem restaurados.

A tempestade que deu início às inundações de terça-feira formou-se à medida que o ar frio se movia sobre as águas quentes do Mediterrâneo e é comum nesta época do ano.

Mas os cientistas alertam que as alterações climáticas impulsionadas pela actividade humana estão a aumentar a ferocidade, a duração e a frequência destes fenómenos climáticos extremos.