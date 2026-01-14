Relatório de Investimento Global em Tecnologia da GWM: Foco na Inovação de Ponta em Energias Novas Inteligentes

6 de janeiro de 2026, Las Vegas, Nevada, EUA

A CTO da GWM, Nicole Wu, proferiu um discurso magistral e apresentou o Relatório Global de Investimento em Tecnologia, no qual são expostos de forma abrangente o roadmap tecnológico da GWM e seus avanços de ponta. O trecho original é o seguinte:

Durante 140 anos, os automóveis se tornaram mais rápidos, mais potentes e mais seguros… mas também mais frios. Hoje, isso está mudando. Na GWM, fizemos uma pergunta simples e ousada: um carro pode entender você, perceber suas necessidades e se tornar algo mais do que metal e código — como um cavalo com espírito?

Há um ano, aqui mesmo, neste palco da CES, apresentamos o ASL — Agent of Space & Language. Um agente inteligente que percebe o mundo em 3D — tanto dentro quanto fora do veículo — assim como um ser humano. Ele lê textos, fala de forma natural e se comunica com fluidez. Não é apenas uma máquina mais inteligente, mas um veículo que escuta, aprende e se conecta.

Hoje, o ASL é uma realidade. A interação homem-máquina acaba de evoluir. Já não é você quem precisa se adaptar ao carro: o carro se adapta a você. Nasceu um companheiro vivo — não apenas um meio de transporte, mas um verdadeiro amigo. Um membro da família sobre rodas.

Inspirada nos organismos vivos da natureza, a GWM desenvolveu o EEA 4.0, nossa arquitetura eletrônica e elétrica de próxima geração.

Computação central, o cérebro: pensamento mais profundo e decisões em velocidade relâmpago.

Controladores regionais, os reflexos: respostas instantâneas, locais e ultraprecisas.

Rede de alta velocidade: tudo conectado, com resposta em nível de milissegundos.

Pensar. Perceber. Agir. Tudo como uma única unidade.

Cabine, chassi e trem de força trabalhando em perfeita colaboração.

Em um veículo inteligente, o sistema operacional sincroniza tudo. Hoje, esse sistema operacional dá um salto qualitativo. Com modelos de IA de grande escala integrados, ele se transforma em um sistema operacional impulsionado por inteligência artificial. Esse AIOS é movido por uma inteligência central e opera de ponta a ponta: do hardware central, da arquitetura EEA e das comunicações, até o próprio sistema operacional. O AIOS confere ao veículo inteligência própria.

Permitam-me apresentar nosso Agente de Condução Inteligente, impulsionado por VLA e por um modelo de mundo. Ele não apenas vê objetos: interpreta a história por trás deles. Não se limita a perceber e responder, mas pensa, raciocina e decide antes que a estrada o faça por você.

No futuro, o Wey Agent se tornará Wey Agents: mais habilidades, colaboração mais inteligente e um agente dedicado para cada situação.

Nossa liderança vai além do cockpit inteligente e dos sistemas ADAS, incluindo inovações centrais em trem de força e chassi. Nossa estratégia é clara: todos os cenários, todos os trens de força, todos os usuários — abrangendo motores de combustão interna, híbridos, elétricos e a hidrogênio.

O Hi4, nosso sistema híbrido inteligente com tração integral, combina de forma magistral o torque instantâneo do motor elétrico com a robustez do motor térmico para oferecer acelerações empolgantes, menor consumo de combustível e maior autonomia. Desenvolvemos três variantes:

Hi4: otimizado para eficiência urbana

Hi4-Z: projetado para capacidades superiores

Hi4-T: criado para aventuras off-road extremas

Nosso sistema de distribuição de potência Hi4-Z, com transmissão dianteira de três velocidades, inspira-se no sistema hidráulico de Dujiangyan. Assim como esse projeto ancestral, o Hi4-Z divide uma força em dois caminhos inteligentes: um flui pelo engrenagem anelar até a transmissão e as rodas; o outro passa pela engrenagem solar até um gerador. Quando a potência do motor é elevada, esse segundo fluxo alimenta o gerador, impulsiona o motor elétrico traseiro para uma verdadeira tração integral e armazena energia adicional para uso posterior. Tecnologia moderna que reflete uma sabedoria milenar.

A IA permite que o Hi4 pense de forma transversal, equilibrando simultaneamente o fluxo elétrico, o fluxo de dados e o fluxo térmico. Utilizando dados de navegação e mapas, o sistema antecipa rotas, tráfego e velocidades, planejando com antecedência o uso de combustível e de energia elétrica. Ao mesmo tempo, aprende seu estilo de condução e ajusta de forma personalizada a resposta do acelerador. Em movimento, as decisões são tomadas em milissegundos, economizando energia antes que ela seja desperdiçada. O consumo de combustível é reduzido em até 15%.

Avançamos continuamente na tecnologia de motores a combustão interna, oferecendo propulsores de 1.5 L a 4.0 L, combinados com nossas transmissões desenvolvidas internamente: 9DCT, 9AT e 9HAT. Nosso motor a gasolina 3.0T V6, equipado com um turbocompressor duplo VGT de alta temperatura desenvolvido internamente, suporta até 980 °C e conta com uma câmara de combustão redesenhada que entrega uma eficiência térmica líder na indústria. O 4.0T V8 oferece ainda mais opções aos amantes de motores de grande cilindrada. E não paramos por aqui: a GWM continuará impulsionando a evolução dos motores térmicos, criando mais valor para motoristas em todo o mundo.

No campo das novas energias, a GWM desenvolve internamente tecnologias-chave que abrangem sistemas de propulsão elétrica, baterias, eletrônica de potência, células a combustível e tanques de hidrogênio tipo IV.

Utilizamos a IA para facilitar a condução off-road e inspirar confiança. Com base na profunda herança todoterreno da GWM, o Hi4 incorpora reconhecimento e controle inteligente de terrenos, com mais de 99% de precisão em tempo real. Uma vez identificado o terreno, trem de força, tração integral, suspensão e freios atuam como uma única unidade. O veículo se adapta em segundos, sem intervenção e sem preocupações. O sistema pensa à frente, para que você não precise fazê-lo. Com IA a bordo, até mesmo quem está começando pode ir mais longe com confiança.

Na CES, apresentamos com orgulho produtos tangíveis:

O novo WEY 07 Intelligent Advanced Edition, impulsionado pelo modelo de grande escala VLA da GWM.

O carro-chefe WEY G9 MPV, que combina elegantemente a estética oriental com a eficiência do Hi4.

O robusto TANK 500 Hi4-T Intelligent Edition, projetado para os terrenos mais exigentes, com 100 km de autonomia elétrica pura.

E a revolucionária motocicleta GWM S2000 CL, que incorpora o primeiro motor boxer de oito cilindros e 2.0 L do mundo.

Esses não são simples produtos: são um testemunho de curiosidade sem limites, coragem inabalável e inovação constante.

Na GWM, não seguimos modas passageiras; construímos valor duradouro. A tecnologia não é o destino final, mas a força vital que impulsiona a humanidade para frente.

Há séculos, as figuras dos murais de Dunhuang se projetavam com ousadia em direção à luz e ao futuro. Esse mesmo espírito indomável vive hoje em tudo o que criamos.

A GWM não apenas acompanha o seu tempo: ela o compõe.

Vamos avançar juntos, construindo um amanhã mais inteligente.

E, por fim, ser CTO é metade super-herói visionário e metade comediante de stand-up… ainda explicando com paciência como reconectar o Wi-Fi. E sim, eu realmente adoro esse trabalho.

Obrigado.

Empresa: Great Wall Motor Company Limited

Contato: Jason Chen

Site: https://www.gwm-global.com/

E-mail: globalmarketing@gwm.cn

Baoding – China