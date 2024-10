relatório – DW – 29/10/2024

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) divulgou sua Lista Vermelha atualizada de Espécies Ameaçadas na COP16 da ONU biodiversidade cúpula em Cali, Colômbia, na segunda-feira.

Numerosos pássaros, répteis, anfíbios e especialmente árvores aparecem no terrível documento, que concluiu que de 166.061 espécies de plantas e animais, mais de um quarto – 46.337 – estão ameaçadas de extinção.

De forma alarmante, as árvores, que foram incluídas no relatório pela primeira vez, representavam mais de um quarto de todas as espécies da lista – mais do dobro do número de todos os animais ameaçados combinados.

O relatório concluiu que 38% de todas as espécies de árvores estão em perigo de extinção, ameaçadas pela desflorestação para a urbanização e a agricultura, doenças, espécies invasoras e pragas, bem como pelas alterações climáticas e pela subida do nível do mar.

A Diretora Geral da UICN, Grethel Aguilar, disse aos presentes: “As árvores são essenciais para sustentar a vida na Terra através do seu papel vital nos ecossistemas, e milhões de pessoas dependem delas para as suas vidas e meios de subsistência”.

A destruição da biodiversidade começa em casa, por exemplo, com jardins desprovidos de toda a vida e mantidos “sob controlo” através da utilização de pesticidas. Imagem: Michael Schöne/Zoonar/aliança de imagens

Populações de ouriços sendo destruídas

Um mamífero querido, no entanto, apareceu com destaque no relatório – o ouriço da Europa Ocidental (Erinaceus europaeus) — cujo status foi movido de “pouco preocupante” para “quase ameaçado”. Com os números caindo drasticamente, os cientistas temem que as criaturas espinhosas em breve terão de ser reclassificadas como “vulneráveis” e, eventualmente, “ameaçadas de extinção”.

Ao longo da última década, o número de ouriços diminuiu em mais de metade dos países onde vivem, incluindo Áustria, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Noruega, Suécia e Reino Unido. Na Holanda já estão listados como ameaçados de extinção.

O relatório da Lista Vermelha estima que as populações nacionais diminuíram entre 16-33% – com algumas regiões como a Baviera, na Alemanha, e a Flandres, na Bélgica, a verem as populações despencar 50%.

No Reino Unido, um estudo de 2022 concluiu que as populações de ouriços rurais diminuíram espantosos 75% desde 2000, embora as populações urbanas tenham mostrado pequenos sinais de recuperação.

Os ouriços, que vivem em média dois a três anos, mas podem viver até 10, podem procriar aos 12 meses, gerando três a cinco leitões em cada gravidez, o que não é suficiente para sustentar a sua população.

Os carros são o principal assassino de ouriços, especialmente à medida que mais estradas são construídas e seu habitat natural desaparece Imagem: R. Sturm/blickwinkel/picture aliança

‘Os humanos são os piores inimigos dos ouriços’

A principal ameaça aos ouriços, disseram os pesquisadores, é a perda de habitat devido à atividade humana – sendo os automóveis o seu maior assassino.

Outra ameaça é perda de abastecimento de alimentos devido ao uso extensivo de pesticidas por agricultores, jardineiros e proprietários de casas. Eles matam os insetos, vermes, caracóis e lesmas dos quais os ouriços se alimentam ou envenenam os ouriços diretamente.

Os cortadores de grama robóticos também surgiram como uma grande ameaçajá que suas lâminas podem ferir fatalmente as criaturas.

Os especialistas imploraram aos proprietários que deixassem as sebes crescerem, cortassem menos a grama, usassem menos pesticidas e fizessem coisas como deixar pequenos buracos nas cercas perimetrais para que os ouriços pudessem se mover livremente fora da rua e de quintal em quintal, além de escoar água e criar espaços. onde eles podem se abrigar.

Cortadores de grama robóticos podem matar e mame ouriços enquanto mantêm os quintais bem cuidados Imagem: Alfred Hofer/aliança de imagens

Na natureza, os ouriços, que têm atividade noturna, defendem-se de predadores como texugos, raposas ou corujas, congelando no local quando abordados. No modo de vôo, eles correm o mais rápido possível para a vegetação rasteira. Como último recurso, eles se transformam em uma bola pontiaguda com seus cerca de 8.000 espinhos apontando em todas as direções.

“Na frente de um carro”, diz a pesquisadora dinamarquesa Sophie Rasmussen, “não é uma estratégia muito boa”.

Rasmussen é claro, dizendo: “Os humanos são os piores inimigos dos ouriços”, acrescentando que embora o mundo continue a girar quando o último ouriço se for, “para uma espécie tão popular e tão amada, podemos realmente aceitar o facto de que somos causando sua extinção?”

Ecoando o apelo que os cientistas fazem sobre a necessidade de deter e reverter declínios “catastróficos” na vida animal e vegetaldiz Rasmussen, falando dos minúsculos mamíferos: “E se deixarmos as coisas ficarem tão ruins com uma espécie com a qual realmente nos importamos, o que acontecerá com todas as espécies com as quais não nos importamos?”

Os ouriços desenvolveram um mecanismo de defesa robusto, embora não ajude quando confrontados por um carro Imagem: Julett Pineda/DW

