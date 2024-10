inesperada, a vitória de Rodri estabelece uma certa ideia de jogo

Rodri ganhou a Bola de Ouro pela primeira vez na carreira em 28 de outubro de 2024. FRANCK FIFE / AFP

Nunca uma peça no Théâtre du Châtelet ofereceu tantas reviravoltas antes mesmo dos três tiros. A cerimónia da Bola de Ouro e as horas que a precederam, segunda-feira, 28 de outubro, ofereceram um suspense que raramente acompanha este grande evento do futebol mundial. Ao final de várias horas de incerteza, foi Rodri, o meio-campista espanhol de 28 anos do Manchester City, quem subiu dolorosamente ao palco, de muletas nas mãos, para receber a maior recompensa individual que existe para um jogador. “Nunca sonhei em ganhar um troféu desses”ele disse alguns minutos depois.

Leia também | Bola de Ouro 2024: Rodri coroado melhor jogador da temporada, Aitana Bonmati coroada pela segunda vez consecutiva Adicione às suas seleções

Rodri é a nova cara do futebol mundial, o primeiro sucessor da era dominada por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Os dois gigantes ficaram ausentes da lista dos trinta indicados pela primeira vez desde 2003, após terem vencido treze das últimas quinze edições. Rodri sozinho no palco, curioso paradoxo para um coletivo por excelência. Mas afinal estes jogadores também têm direito a honras e as do dia são inteiramente merecidas para o espanhol, muito emocionado no momento de conquistar a sua primeira Bola de Ouro.

A surpresa foi, portanto, dupla no teatro Châtelet: o vencedor da edição de 2024 apresentou um perfil menos ofensivo que os vencedores habituais e ficou à frente de Vinicius (2ᵉ) na sequência dos votos dos cem jurados. O extremo brasileiro era apontado como grande favorito há vários meses, nomeadamente graças à vitória na Liga dos Campeões com o Real Madrid. Nos últimos anos, rumores sobre a identidade do vencedor foram verificados no Dia D e a cerimônia parisiense não pegou ninguém de surpresa.

Leia também | Bola de Ouro 2024: O Real Madrid boicota a cerimônia, convencido de que seu astro Vinicius será desprezado Adicione às suas seleções

A reviravolta inesperada dos acontecimentos, antes da cerimónia no Théâtre du Châtelet, transformou este dia numa tragicomédia. Por um lado, o Real Madrid, chateado com o segundo lugar de Vinicius, cancelou a visita a Paris, apesar de Jude Bellingham ter completado o pódio (3º), à frente do seu companheiro de equipa Dani Carvajal (4º). Por outro lado, o Manchester City, de forma um tanto provocativa, publicou ao mesmo tempo por conta dele um vídeo de todos os gols marcados por Rodri na Premier League na temporada passada. Como que para dar uma pista sobre o resultado da votação.

Um jogador discreto, que fica longe das redes sociais

O clube campeão inglês poderia facilmente ter adicionado imagens do meio-campista espanhol resistindo à pressão adversária, seus melhores desarmes, suas barras precisas, suas bolas distribuídas em profundidade, sua ciência de posicionamento… Tudo isso é obviamente menos chamativo, mas é a própria essência do jogo de Rodri. Sem as suas qualidades, a Espanha não teria, sem dúvida, vencido o Euro – o médio foi eleito o melhor jogador da competição – e o Manchester City a Premier League.

Você ainda tem 58,59% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.