Relatório sobre direitos humanos da Arábia Saudita ‘falho’ – DW – 28/10/2024

No mês passado, a Arábia Saudita sediou a luta pelo título dos pesos pesados ​​do boxe. Este mês os melhores tenistas masculinos chegaram para os maiores torneios com dinheiro do esporte. Mas é em Dezembro que, apesar das dúvidas no futebol femininoo esporte superpotência emergente vai conseguir o maior de todos: a Copa do Mundo de futebol.

Espera-se que o órgão dirigente global do futebol, a FIFA, anuncie o reino do Médio Oriente como o anfitrião do torneio de 2034 em 11 de dezembro, sem nenhuma outra licitação sendo considerada neste momento. Mas a decisão de atribuir o torneio a um país com um histórico fraco em matéria de direitos humanos irritou grupos de defesa.

A FIFA tentou cumprir o seu compromisso declarado com os direitos humanos, encomendando um relatório independente sobre Arábia Saudita pelo braço saudita do escritório de advocacia londrino AS&H Clifford Chance. Mas suas descobertas foram criticadas.

Muitas das maiores lutas do boxe agora são realizadas na Arábia Saudita Imagem: Andrew Couldridge/Action Images/Reuters

“Há mais de um ano está claro que a FIFA está determinada a remover todos os obstáculos potenciais para garantir que possa entregar ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, a Copa do Mundo de 2034”, disse James Lynch, codiretor do FairSquare human. organização de direitos humanos, que se juntou a outras 10 organizações semelhantes para expressar as suas dúvidas.

‘Relatório remove obstáculo saudita’

“Ao produzir um relatório chocantemente pobre, a AS&H Clifford Chance, parte de um dos maiores escritórios de advocacia do mundo que valoriza muito a sua experiência em direitos humanos, ajudou a remover um obstáculo final fundamental.”

Uma série de acusações foram feitas por vários grupos de defesa, incluindo Football Supporters Europe, Human Rights Watch, Middle East Democracy Center e Amnistia Internacional, que qualificaram o relatório de “cal”.

Estas centram-se em três questões principais: que o relatório não analisou questões de direitos humanos porque a Arábia Saudita não ratificou tratados ou não os aceitou como aplicáveis ​​à Arábia Saudita; que foi selectivo na utilização dos relatórios das Nações Unidas; e que o escritório de advocacia não consultou especialistas externos.

A FIFA ainda não respondeu às reivindicações, mas já disse no passado que “empenhados em respeitar todos os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e esforçar-se-ão por promover a protecção desses direitos.”

Ecos do Catar nas reivindicações de morte de trabalhadores migrantes

A consternação traz à mente a inquietação generalizada sobre a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Outro lembrete veio na forma de um documentário britânico, feito pela ITV e transmitido na semana passada, que afirmava que 21 mil trabalhadores migrantes tinham morrido ao serviço do projecto Visão 2030 da Arábia Saudita, um plano para modernizar o país que se apoia fortemente na promoção e hospedagem de eventos esportivos. Estimativas do número de mortes de trabalhadores migrantes diretamente relacionadas à Copa do Mundo do Catar geralmente são fixados em torno de 7.000.

Embora as dúvidas continuem a ser transmitidas, a maioria das federações desportivas e dos atletas parecem capazes de as ignorar ou superar. Seis dos melhores tenistas masculinos do mundo disputaram o evento Six Kings no início de outubro, uma exibição disputada fora do sistema normal de classificação e com um prêmio de US$ 6 milhões para o vencedor. Todos os competidores ganharam um mínimo de US$ 1,5 milhão apenas por participar. O valor da vitória é quase o dobro do tamanho de qualquer jackpot do Grand Slam.

“Eu não jogo por dinheiro. É muito simples”, disse o vencedor e número 1 do mundo, Jannik Sinner, ao Eurosport. “Claro que é um belo prémio, mas fui lá porque possivelmente estavam os seis melhores jogadores do mundo e podemos avaliar-nos com eles. Foi também um belo evento.”

A Arábia Saudita também realizará um Grande Prêmio de Fórmula 1 no próximo ano, enquanto grandes eventos de boxe se tornaram comuns e o LIV Golf Tour continua a pagar grandes prêmios e a causar grandes problemas para o estabelecimento do esporte. Apesar da oposição, a Arábia Saudita e o seu governante, Bin Salman, não mostram sinais de serem dissuadidos no seu plano de colocar o desporto no coração do reino.

