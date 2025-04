Remédio que retarda Alzheimer pode chegar ao Brasil este ano; entenda

Prepare o relógio e programa-se. Neste domingo (13/04), é dia de admirar o céu. Um fenômeno lindo vai poderá ser visto quando a Lua atinge o apogeu, o ponto mais distante da Terra na órbita ao redor do planeta. Será a chamada microlua rosa.

De acordo com os cálculos des especialistas do guia de observação astronômica InTheSky.org, no Brasil ela poderá ser vista das 18h30 a 19h48 deste domingo.

A Lua cheia de abril é chamada de “Lua Rosa”, mas ela não fica bem dessa cor. O apelido foi dado pela tradição porque há muitos anos, por fazendeiros norte-americanos que observaram a microlua, associaram o fenômeno à floração de uma árvore típica dos Estados Unidos. As mais belas flores de Phlox subulata, desabrocham na primavera, chamada também de rosa das montanhas.

Mês sideral

Independentemente do nome, a microlua rosa desperta curiosidade no mundo inteiro.

O tempo do circuito perigeu-apogeu-perigeu da Lua é de 27,55 dias. É um pouco mais do que seu período orbital, que é de 27,322 dias. É o chamado mês sideral, diferentemente do mês sinódico, de 29,5 dias entre duas novas.

É que nesse período a Terra gira em torno do Sol e, a Lua precisa de um pouco mais de uma volta para apresentar o mesmo alinhamento (com o Sol), completando a fase, segundo o Olhar Digital.

Datas importantes em abril

Pelo calendário do Observatório Antares, da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana), há mais cinco datas importantes neste mês em que o Céu celebrará espetáculos, veja:

15/04 – Alinhamento de quatro planetas (4h30)

21/04 – Melhor vista de Mercúrio (5h02)

22/04 – Pico de chuva de meteoros Líridas (00h00)

25/04 – Encontro da Lua com 4 planetas (4h30)

27/04 – Lua Nova

Guarde no calendário as Luas cheias do ano

12 de maio de 2025: Flower Moon (Lua das Flores);

11 de junho de 2025: Strawberry Moon (Lua de Morango);

10 de julho de 2025: Buck Moon (Lua dos Cervos);

9 de agosto de 2025: Sturgeon Moon (Lua do Esturjão);

5 de novembro de 2025: Beaver Moon (Lua do Castor);

4 de dezembro de 2025: Cold Moon (Lua Fria).

As flores Phlox subulata, nativas do leste dos EUA, que deram o nome à microlua, são chamadas de rosa da montanha. Na imagem é possível ver a microlua rosa, um fenômeno raro, cujo horário será entre 18h30 e 19h48 de domingo (13/04). Na foto, duas imagens da Lua capturadas, em 2021, em Calcutá, na Índia, em que é possível comparar a superlua (à esquerda) e a microlua (à direita).







