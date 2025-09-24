ACRE
Representantes da UNE apresentam agenda à reitora da Ufac — Universidade Federal do Acre
A reitora da Ufac, Guida Aquino, recebeu, nessa segunda-feira, 22, no gabinete da Reitoria, integrantes da União Nacional dos Estudantes (UNE). Representando a liderança da entidade, esteve presente Letícia Holanda, responsável pelas relações institucionais. O encontro teve como foco a apresentação da agenda da UNE, que reúne propostas para o Congresso Nacional com a meta de ampliar os recursos destinados à educação na Lei Orçamentária Anual de 2026.
Entre as prioridades estão a recomposição orçamentária, o fortalecimento de políticas de permanência estudantil e o incentivo a novos investimentos. A iniciativa também busca articular essas demandas a pautas nacionais, como a efetivação do Plano Nacional de Educação, a destinação de 10% do PIB para a área e o uso de royalties do petróleo em medidas de justiça social.
“Estamos vivenciando um momento árduo, que pede coragem e compatibilidade. Viemos mostrar o que a UNE propõe para este novo ciclo, com foco em avançar cada vez mais nas políticas de permanência e assistência estudantil”, disse Letícia Holanda. Ela também destacou a importância da regulamentação da Política Nacional de Assistência Estudantil, entre outras medidas, que, segundo a dirigente, precisam sair do papel e se traduzir em melhorias concretas no cotidiano das universidades.
Para o vice-presidente da UNE-AC, Rubisclei Júnior, a prioridade local é garantir a recomposição orçamentária das universidades. “Aqui no Acre, a universidade hoje só sobrevive graças às emendas. Isso é uma realidade”, afirmou, defendendo que o Ministério da Educação e o governo federal retomem o financiamento direto para assegurar mais bolsas e melhor infraestrutura.
Também participaram da reunião a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Isaac Dayan Bastos da Silva; a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarina Lima de Carvalho; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; representantes dos centros acadêmicos: Adsson Fernando da Silva Sousa (CA de Geografia); Raissa Brasil Tojal (CA de História); e Thais Gabriela Lebre de Souza (CA de Letras/Português).
(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)
Ufac inicia 34º Seminário de Iniciação Científica no campus-sede — Universidade Federal do Acre
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg) da Ufac iniciou, nessa segunda-feira, 22, no Teatro Universitário, campus-sede, o 34º Seminário de Iniciação Científica, com o tema “Pesquisa Científica e Inovação na Promoção da Sustentabilidade Socioambiental da Amazônia”. O evento continua até quarta-feira, 24, reunindo acadêmicos, pesquisadores e a comunidade externa.
“Estamos muito felizes em anunciar o aumento de 130 bolsas de pesquisa. É importante destacar que esse avanço não vem da renda do orçamento da universidade, mas sim de emendas parlamentares”, disse a reitora Guida Aquino. “Os trabalhos apresentados pelos nossos acadêmicos estão magníficos e refletem o potencial científico da Ufac.”
A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Lima de Carvalho, ressaltou a importância da iniciação científica na formação acadêmica. “Quando o aluno participa da pesquisa desde a graduação, ele terá mais facilidade em chegar ao mestrado, ao doutorado e em compreender os processos que levam ao desenvolvimento de uma região.”
O pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes, comentou a integração entre ensino, pesquisa, extensão e o compromisso da universidade com a sociedade. “A universidade faz ensino e pesquisa de qualidade e não é de graça; ela custa muito, custa os impostos daqueles que talvez nunca entrem dentro de uma universidade. Por isso, o nosso compromisso é devolver a essa sociedade nossa contribuição.”
Os participantes assistiram à palestra do professor Leandro Dênis Battirola, que abordou o tema “Ciência e Tecnologia na Amazônia: O Papel Estratégico da Iniciação Científica”, e logo após participaram de uma oficina técnica com o professor Danilo Scramin Alves, proporcionando aos acadêmicos um momento de aprendizado prático e aprofundamento nas discussões propostas pelo evento.
(Camila Barbosa, estagiária Ascom/Ufac)
Multa para ciclistas? Entenda o que diz a lei e o que vale na prática
CT
Pode não parecer, mas as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro não se limitam só aos motoristas de carros e motos — na verdade, as normas incluem também a conduta dos ciclistas. Mesmo assim, a aplicação das penalidades ainda gera dúvidas.
Nem todos sabem, mas o Código de Trânsito Brasileiro (CBT) descreve situações específicas em que ciclistas podem ser autuados, como pedalar em locais proibidos — o artigo 255 do CTB, por exemplo, diz que conduzir bicicleta em passeios sem permissão ou de forma agressiva configura infração média, com multa de R$ 130,16 e possibilidade de remoção da bicicleta.
Já o artigo 244 amplia as situações de infração para “ciclos”, nome dado à categoria que inclui bicicletas. Entre os exemplos estão transportar crianças sem segurança adequada, circular em vias de trânsito rápido e carregar passageiros fora do assento correto. Em casos mais graves, como manobras arriscadas ou malabarismos, a penalidade prevista é multa de R$ 293,47.
De fato, o CTB prevê punições para estas condutas, mas o mais curioso é que a aplicação dessas regras não está em vigor. Isso porque a Resolução 706/17, que estabelecia os procedimentos de autuação de ciclistas e pedestres, foi revogada pela norma 772/19.
Em outras palavras, estas infrações existem e, mesmo que um ciclista cometa alguma delas, não há hoje um mecanismo legal que permita a cobrança da multa.
Propeg realiza entrega de cartão pesquisador a professores da Ufac — Universidade Federal do Acre
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg) da Ufac, realizou, nesta segunda-feira, 22, na sala de reuniões da Prograd, a entrega dos Cartões Pesquisadores do Banco do Brasil a professores contemplados no edital n.º 26/2025, de fomento a grupos de pesquisa. Foram disponibilizadas 50 vagas, das quais 41 foram preenchidas, com o valor de R$ 10 mil por projeto. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar articulada pela gestão superior da universidade.
A reitora Guida Aquino destacou que a iniciativa reforça o compromisso da universidade com a ciência, mesmo diante das dificuldades orçamentárias. “Estamos muito felizes por poder apoiar nossos pesquisadores com essa ação, fruto de emenda parlamentar. É um gesto concreto de valorização da pesquisa, da democracia e da missão social da universidade. Precisamos continuar defendendo esse espaço, porque é aqui que se produz conhecimento capaz de transformar realidades.”
A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Lima Carvalho, explicou que o edital busca atender demandas imediatas de pesquisa apresentadas pelos grupos da instituição. “Selecionamos 41 projetos que receberão o recurso via cartão pesquisador, gerenciado diretamente pelos docentes. A ideia é desburocratizar, oferecendo condições para custear diárias, passagens, material de consumo e outras necessidades básicas. Isso representa um start importante, pois muitos trabalhos relevantes dependem de pequenos apoios para avançar e gerar resultados rápidos para publicação e aplicação.”
Um dos contemplados, o professor Eduardo Mattar, do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza, ressaltou o impacto prático do apoio. “Independentemente do valor, o mais importante é a mensagem de incentivo a quem está produzindo ciência. Muitas vezes, um pequeno recurso permite colocar equipamentos parados em funcionamento, custear uma publicação ou viabilizar um experimento. Isso fortalece o nome da universidade e precisa se tornar uma política permanente.”
Também participaram da entrega o pró-reitor de Administração, Tone Eli da Silva Roca; o pró-reitor de Extensão e Cultura, Carlos Paula de Moraes; o pró-reitor de Planejamento, Alexandre Ricardo Hid; e o gerente-geral do Escritório Setor Público Acre do Banco do Brasil, Jorcinei Pereira.
