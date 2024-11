República Tcheca aumenta pensões de ex-dissidentes – DW – 21/11/2024

Petruska Sustrova foi uma conhecida jornalista, tradutora e especialista checa na Europa Oriental. Mas mesmo depois de atingir a idade da reforma, não teve outra escolha senão continuar a trabalhar.

“Terei de continuar trabalhando pelo resto da vida”, disse ela certa vez, “porque simplesmente não consigo pagar as contas com minha pensão”.

Nos 21 anos entre o Ocupação soviética da antiga Tchecoslováquia em agosto de 1968que pôs fim ao período de reformas conhecido como Primavera de Praga, e ao colapso da comunismo no país em novembro 1989Sustrova fazia parte de um grupo de dissidentes e críticos de destaque do regime comunista.

Ela também foi uma das primeiras signatárias e posteriormente porta-voz da Carta 77, um documento e iniciativa de direitos civis que criticava o fracasso do governo da Checoslováquia em observar os direitos humanos, conforme estabelecido na Ata Final da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa (CSCE). em 1975.

Petruska Sustrova não viveu para ver o aumento das pensões dos ex-dissidentes checos Imagem: Ondrej Deml/CTK/aliança de imagens

A carta foi publicada em toda a Europa em 1 de janeiro de 1977 e resultou numa campanha de repressão contra aqueles que a assinaram.

Pensões baixas para dissidentes

Sustrova passou vários anos na prisão por seu envolvimento na iniciativa e não foi autorizado a trabalhar durante sete anos na década de 1980. No resto do tempo, ela só tinha permissão para fazer trabalhos braçais e muito mal remunerados. Ela não estava sozinha: centenas de outros dissidentes partilharam o seu destino e, como resultado, acabaram com pensões minúsculas.

Até recentemente, as autoridades checas responsáveis ​​pelas pensões calculavam as pensões dos antigos dissidentes com base no número de anos que trabalharam e nos salários que auferiram.

Contudo, como os críticos do regime como Sustrova tinham pouco ou nenhum rendimento regular durante longos períodos, as pensões que recebiam eram minúsculas. Muitos viviam na pobreza ou tinham de continuar a trabalhar muito depois da idade da reforma.

Impacto duradouro da repressão comunista

“A repressão cometida pelo regime comunista teve uma grande influência nas pensões dos dissidentes checos, porque não lhes foi permitido exercer as suas profissões. Além disso, o tempo que passaram na prisão não foi considerado no cálculo das suas pensões”, disse Kamil Nedvedicky, deputado diretor do Instituto para o Estudo de Regimes Totalitários (USTR), disse à DW.

O dramaturgo e dissidente Vaclav Havel foi eleito presidente da Tchecoslováquia em 29 de dezembro de 1989. Imagem: AP

Uma das principais tarefas do USTR é gerir e fornecer acesso aos arquivos do aparelho de segurança do Estado comunista e publicar artigos académicos sobre a era totalitária da Checoslováquia, que terminou com a Revolução de Veludo em Novembro de 1989. Isto levou à eleição de dissidente e dramaturgo Vaclav Havel como presidente de Checoslováquia em 29 de dezembro de 1989 e eleições livres no ano seguinte.

Em 1993, A Tchecoslováquia foi dissolvida, criando os países independentes e democráticos do República Tcheca e Eslováquia.

Pensões elevadas para comunistas leais

Em nítido contraste com as circunstâncias dos dissidentes, os apoiantes do antigo regime comunista e os dirigentes do partido beneficiaram de pensões elevadas.

Além disso, alguns antigos governantes acumularam fortunas privadas consideráveis ​​durante os 40 anos de regime comunista. Estas fortunas incluíam villas que lhes foi permitido manter mesmo após o colapso do regime comunista e que agora valem milhões.

Esta injustiça foi o resultado de uma abordagem intencionalmente suave ao lidar com antigos funcionários comunistas, adoptada por sucessivos governos democráticos após o colapso do comunismo.

Jiri Gruntorad disse que era absurdo que os críticos do antigo regime comunista na Tchecoslováquia ‘agora tenham que mendigar por dinheiro’ Imagem: Vit Simanek/CTL/aliança de imagens

Fez parte da estratégia da Revolução de Veludo anticomunista de 1989, que culminou com a transferência pacífica do poder e uma rápida transição para a democracia.

Houve também vários jovens comunistas de alto escalão que beneficiaram da onda de privatizações que se seguiu ao fim do comunismo e se tornaram empresários ricos e bem-sucedidos. Um deles é o oligarca e ex-primeiro-ministro tcheco Andrej Babis.

Justiça depois de 35 anos

No ano passado, os signatários da Carta 77, Jiri Gruntorad e John Bok, decidiram que algo tinha de ser feito para chamar a atenção para a situação dos antigos dissidentes idosos.

Fizeram greve de fome à porta dos edifícios governamentais em Praga, exigindo pensões mais elevadas para si próprios e para os seus colegas dissidentes da era comunista.

“Muitas destas pessoas foram colocadas na prisão ou expulsas do país. É um absurdo que agora tenham de mendigar por dinheiro”, disse Gruntorad na altura.

A Ministra do Trabalho e Assuntos Sociais, Marian Jurecka, disse que a mudança nas pensões dos ex-dissidentes e funcionários comunistas era ‘um acerto de contas simbólico com o passado’ Imagem: Vladimir Prycek/CTK/aliança de imagens

Foi somente como resultado deste protesto dramático que a mudança ocorreu. O governo de Primeiro Ministro Petr Fiala alterou as leis relevantes e aumentou as pensões de várias centenas de opositores ao regime comunista, elevando-as para a pensão checa média de cerca de 800 euros (840 dólares) por mês. Foi uma melhoria considerável.

Para Petruska Sustrova, porém, a mudança chegou tarde demais. Ela morreu em 2023 aos 76 anos.

Aumento das pensões para ex-dissidentes

Falando no 35º aniversário da Revolução de Veludo na semana passada, a Ministra do Trabalho e dos Assuntos Sociais, Marian Jurecka, disse que o aumento das pensões beneficia actualmente 430 ex-dissidentes que foram presos ou exilados pelo regime comunista e, consequentemente, até agora só tinham direito a pequenos pensões.

As pensões dos antigos dissidentes aumentaram em média 4.400 coroas checas (cerca de 175 euros ou 185 dólares) por mês.

“Depois de 35 anos”, disse Jurecka, “podemos hoje traçar uma linha simbólica nesta questão. É um acerto de contas simbólico com o passado e com várias injustiças que foram cometidas”.

Pensões de ex-funcionários comunistas são cortadas

A alteração à lei relevante, que foi adoptada no ano passado, também levou a cortes nas pensões muito elevadas pagas aos altos membros do antigo regime comunista.

O USTR desempenhou um papel importante na decisão de quem tinha direito a uma pensão mais elevada e quais as pensões que deveriam ser reduzidas.

A eurodeputada checa Katerina Konecna opõe-se à alteração da lei de pensões do país Imagem: Katerina Sulova/CTK/aliança de imagens

O Ministério do Trabalho checo confirmou que as pensões de 177 pessoas foram cortadas, tendo a maior redução ascendido a 7.775 coroas (aproximadamente 307 euros ou 325 dólares).

O corte médio nas pensões dos antigos altos funcionários comunistas foi de quase 1.500 coroas (aproximadamente 59 euros ou 62 dólares). Apesar destes cortes, a maior parte deste grupo tem uma pensão média de quase 1.000 euros – o que é ainda mais do que os antigos dissidentes recebem.

Comunistas se opõem à mudança

De acordo com Nedvedicky, do USTR, as razões pelas quais as pensões dos funcionários comunistas mais graduados foram cortadas também são compreensíveis: “As pensões destas pessoas estavam bem acima da média, porque foram recompensadas pelo seu papel na opressão e os seus rendimentos eram mais elevados. do que a do assalariado médio.”

O Partido Comunista da Boémia e Morávia (KSCM) e a sua presidente Katerina Konecna, por outro lado, opuseram-se à alteração da lei das pensões.

“Depois de 35 anos, considero que isto é uma pura demonstração de poder e mais uma parte do tratamento injusto dos reformados por parte do actual governo”, disse Konecna, membro do Parlamento Europeudisse à DW.

O artigo foi originalmente escrito em alemão e adaptado por Aingeal Flanagan.