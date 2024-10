Resultado final de isenções do concurso da Educação é divulgado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), celebrou o encerramento do Curso de Business Intelligence (BI) voltado para profissionais da segurança pública do Estado, em evento realizado em Rio Branco, nesta quinta-feira, 24. O curso contou com a participação de 30 alunos e teve como objetivo oferecer capacitação nas técnicas de análise de dados e no uso de ferramentas de BI, como Power BI e Sinesp Análise.

Para o titular da Sejusp, coronel José Américo Gaia, a conclusão do curso representa o fortalecimento da atuação dos profissionais. “Todos os agentes de segurança que participaram desta turma saem daqui com uma bagagem que contribuirá significativamente para atuação deles no dia a dia de trabalho”, observou.

O major Evelyn de Lima, instrutor do curso e diretor do Centro Integrado de Comando e Controle, ressaltou a importância do conhecimento em Power BI. “Vai facilitar a vida do operador de segurança, principalmente o analista, no trabalho dele de tratamento e modelagem de dados. Isso fará com que o trabalho fique mais ágil e ele consiga entregar relatórios em menos tempo, alguns até em tempo real”, explicou.

Com o aprendizado, os agentes poderão utilizar dados históricos em tempo real para antecipar ameaças, otimizar estratégias de policiamento e responder de forma mais eficaz a eventos críticos. A capacitação resulta em maior segurança para a população e em uma gestão mais eficiente das operações.

O segundo-sargento da Polícia Militar e aluno do curso Clemerson de Souza compartilhou sua experiência. “Sou analista criminal do Batalhão Ambiental e, com o curso, agora consigo apresentar para o meu gestor de maneira clara as questões que temos no nosso batalhão, como produtividade e necessidades, permitindo que ele demonstre isso em reuniões de comando sobre o combate ao desmatamento e queimadas aqui no Acre”, contextualizou.

