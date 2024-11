Resultados das eleições nos EUA: como as pesquisas de opinião subestimaram novamente os eleitores de Trump? | Notícias das Eleições de 2024 nos EUA

Antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, na terça-feira, as pesquisas de opinião pública previam uma corrida pescoço a pescoço entre Donald Trump e o vice-presidente Kamala Harris.

No entanto, eventualmente, Trump alcançou uma vitória confortável, desafiando a maioria das sondagens. Ele já venceu cinco dos sete estados decisivos – Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte, Michigan e Wisconsin – e parece pronto para vencer os dois restantes, Arizona e Nevada. A maioria dessas vitórias é por margens maiores do que as pesquisas previam.

E, embora a maioria dos investigadores tenha previsto uma margem cada vez menor entre Harris e Trump no voto popular, quase todos mostraram Harris à frente. No final, Trump está no caminho certo não apenas para ganhar o voto popular – mas para fazê-lo por uma margem de perto de 5 milhões de votos. Esta é uma vitória da qual nenhum republicano se pode orgulhar desde George HW Bush em 1988.

No geral, Trump já obteve 295 votos no Colégio Eleitoral, confortavelmente mais do que os 270 necessários para vencer, enquanto Harris obteve 226. Se vencer no Arizona e no Nevada, como está previsto, Trump acabará com 312 votos no Colégio Eleitoral.

Então, como é que as sondagens de opinião correram mal – tão mal?

O que as pesquisas previram sobre os estados indecisos?

A maioria das pesquisas nacionais, semanas após o início da votação, previam um impasse entre os dois candidatos, considerando a disputa muito acirrada.

Poucos dias antes das eleições, alguns pesquisadores, como o agregador de pesquisas FiveThirtyEight, mudaram ligeiramente e previram que Harris tinha maior probabilidade de vencer, embora por uma pequena diferença de menos de 2 por cento.

No sete estados de batalhaprevia-se que Harris – com base em uma média de pesquisas do agregador FiveThirtyEight – ganharia a maioria nos estados tradicionalmente democratas, ou Blue Wall, de Michigan, Pensilvânia e Wisconsin.

Trump liderava as pesquisas na Carolina do Norte, Geórgia e Arizona, enquanto não havia quase nada separando os dois candidatos em Nevada, segundo as pesquisas.

Na noite da eleição, Trump venceu os três em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin. Espera-se que ele vença o Arizona generosamente. E está à frente no Nevada por três pontos percentuais – muito além do que as sondagens previam.

E quanto a outros estados que Trump venceu?

Em Iowa, o estado do Centro-Oeste que há muito é solidamente republicano, a Selzer and Co, uma empresa de pesquisas confiável de propriedade da analista J Ann Selzer, previu surpreendentemente que Harris venceria Trump por três pontos percentuais nos últimos dias da campanha.

Na verdade, foi uma sondagem atípica: uma sondagem do Emerson College, publicada quase ao mesmo tempo, mostrou que Trump venceu o estado por nove pontos percentuais.

Mas Selzer é amplamente respeitado no setor de pesquisas e repetidamente classificou Iowa corretamente nas disputas presidenciais e para o Senado ao longo das décadas.

Ela citou a raiva generalizada entre as mulheres brancas sobre a derrubada dos direitos ao aborto duramente conquistados pelos juízes da Suprema Corte nomeados por Trump em 2022, e disse que as eleitoras anteriormente indecisas estavam se atrasando para Harris, dando-lhe uma vantagem.

Trump, no seu canal de redes sociais, Truth Social, condenou a sondagem de Selzer, chamando-a de “inimiga” e dizendo que a sondagem estava “muito errada”.

Eventualmente, Trump venceu o estado por 13 pontos percentuais – mais do que o previsto por muitas sondagens financiadas pelos republicanos.

Quando as sondagens erram tanto, “exacerba um desafio fundamental nesta corrida: a aparente falta de legitimidade das sondagens”, disse Tina Fordham, da empresa de consultoria de risco Fordham Global Foresight, à Al Jazeera.

E quanto aos estados que Trump perdeu?

Os investigadores erraram mesmo em vários estados em que Harris venceu – subestimando o apoio de Trump e prevendo assim uma margem de vitória muito maior para o vice-presidente em estados solidamente azuis do que o que aconteceu nas eleições:

Nova Iorque: A média das pesquisas no início de 5 de novembro mostrava que Harris venceu por 16 pontos percentuais. Ela venceu por 11 pontos.

A média das pesquisas no início de 5 de novembro mostrava que Harris venceu por 16 pontos percentuais. Ela venceu por 11 pontos. Nova Jersey: Harris, de acordo com FiveThirtyEight, estava previsto para vencer por 17 pontos percentuais. Ela venceu Trump – mas apenas por 5 pontos.

Harris, de acordo com FiveThirtyEight, estava previsto para vencer por 17 pontos percentuais. Ela venceu Trump – mas apenas por 5 pontos. Nova Hampshire: As pesquisas sugeriam que Harris venceria por 5 pontos percentuais. Ela mal venceu Trump por dois pontos percentuais.

Os pesquisadores alertaram sobre possíveis erros?

Sim, os investigadores salientam sempre que os seus inquéritos funcionam dentro de margens de erro nos seus cálculos – cerca de 4 por cento em muitos casos. Isso significa que as suas previsões podem estar erradas em 4% em qualquer direção: se Harris for mostrado liderando Trump por 48% a 44%, por exemplo, eles poderiam acabar empatados, ou Harris poderia acabar com uma vitória de 8% eventualmente.

Nate Silver, que fundou o instituto de pesquisas FiveThirtyEight e agora é âncora do boletim informativo Silver Bulletin, escreveu no The New York Times antes da votação que seu “instinto” foi com Trump. Silver já tinha previsto um impasse, mas era possível, observou ele, que as sondagens estivessem a subestimar o número de apoiantes de Trump porque não conseguiam contactá-los para as sondagens.

Mas nos últimos dias antes de 5 de novembro, Silver foi um dos vários analistas que disseram que os seus modelos se tinham inclinado ligeiramente mais em direção a Harris, dando-lhe 48 por cento de hipóteses de vitória sobre os 47 por cento de Trump.

As pesquisas já erraram antes?

Sim. As pesquisas nos EUA começaram a partir de jornais que coletavam opiniões locais na década de 1880. As previsões muitas vezes estiveram certas, historicamente.

Mas ultimamente, muitas vezes também têm estado terrivelmente errados.

Em 2016, as sondagens de opinião previram correctamente o voto popular para Hillary Clinton, mas também a fizeram vencer, confortavelmente, em estados como Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, onde Trump acabou por vencer. A sua previsão de que Clinton venceria o Colégio Eleitoral revelou-se errada.

As pesquisas foram novamente canceladas em 2020, quando as restrições da COVID-19 limitaram enormemente as pesquisas. A maioria das pesquisas previu corretamente que Joe Biden venceria o Colégio Eleitoral e a votação nacional. Mas superestimaram significativamente o apoio aos democratas numa “magnitude incomum”, de acordo com a Associação Americana para Pesquisa de Opinião Pública (AAPOR), enquanto subestimaram os eleitores que apoiam Trump. Os pesquisadores consideraram esta a pesquisa menos precisa em 40 anos.

Depois, em 2022, as sondagens erraram no sentido inverso – para as eleições intercalares.

Algumas pesquisas previam que os republicanos conquistariam a Câmara e o Senado naquele ano. No final, a corrida foi muito mais renhida, pelo menos no Senado, onde nenhum dos partidos obteve a maioria, mas os Democratas acabaram por ganhar o controlo por 51-49, com o apoio dos independentes que se juntaram a eles. Os republicanos, como previsto, venceram a Câmara por 222-213.

Por que as pesquisas erram?

Tudo se resume a quem participa nos seus inquéritos, até que ponto são representativos do eleitorado e até que ponto respondem com sinceridade, dizem os investigadores. Sem dados precisos, as pesquisas não significam nada.

Como Silver reconheceu na sua coluna no New York Times, um dos principais desafios que os investigadores enfrentam é conseguir um número suficiente de prováveis ​​eleitores para responder aos seus inquéritos. Normalmente, as opiniões são coletadas por meio de ligações telefônicas, mas isso se tornou mais difícil por causa dos aplicativos de identificação de chamadas que ajudam as pessoas a filtrar chamadas consideradas spam.

Os republicanos, em particular, podem ser menos propensos do que os democratas a falar com os meios de comunicação social ou a responder a inquéritos, e têm estado sub-representados em sondagens anteriores, de acordo com as conclusões da AAPOR. Não ajuda o facto de Trump também ter atacado publicamente as sondagens de opinião como “falsas”, provavelmente fazendo com que os seus apoiantes se afastassem ainda mais da participação. Trump atacou frequentemente a grande mídia, chamando a imprensa de “inimiga do Estado” em 2019.

Por outro lado, os democratas, especialmente as pessoas com formação universitária, são mais propensos a participar e também a estar sobrerrepresentados, dizem os analistas.

Embora os investigadores estejam a tentar colmatar a lacuna de participação através da utilização de e-mails e inquéritos online, alguns inquéritos online tendem a atrair apenas determinados tipos de participantes porque oferecem compensação, escreve o académico Jerome Viala-Guadefroy na publicação de investigação The Conversation.

“(Essa compensação) leva a questões de precisão e representação”, escreveu ele.

Em 2020, as restrições à pandemia de COVID-19 pareceram dificultar os inquéritos. A AAPOR descobriu que os estados que tiveram os maiores erros nas pesquisas correspondiam aos estados que tiveram mais casos do vírus.

Os sites de apostas online tiveram melhor desempenho do que as pesquisas?

O professor da Universidade Americana e analista de sondagens Allan Lichtman, que previu correctamente as eleições de 2016 a favor de Trump, admitiu que as suas previsões desta vez – ele tinha previsto uma vitória de Harris – estavam erradas. Em uma postagem no X na quinta-feira, Lichtman disse que queria “avaliar por que as chaves estavam erradas e o que podemos aprender com esse erro”.

Enquanto isso, online, uma nova safra de empresas de apostas preditivas, onde as pessoas podem apostar dinheiro em tópicos como criptografia ou candidatos eleitorais, estão se regozijando e elogiando por preverem corretamente uma vitória mais provável de Trump. Milhares de pessoas que apostaram em Trump esperam pagamentos potenciais de cerca de 450 milhões de dólares coletivamente.

Nos dias imediatamente anteriores à votação de 5 de Novembro, as probabilidades de vitória de Trump aumentaram em pelo menos cinco sites de apostas online, proporcionando, dizem alguns, um quadro muito mais realista do que as sondagens.

Ontem à noite, a Polymarket provou a sabedoria dos mercados através das sondagens, dos meios de comunicação e dos especialistas. A Polymarket previu resultados de forma consistente e precisa, bem à frente de todos os três, demonstrando o poder de mercados de previsão de alto volume e profundamente líquidos, como aqueles pioneiros por… – Polimercado (@Polymarket) 6 de novembro de 2024

A Polymarket, que também tem Nate Silver como um dos seus conselheiros, foi uma das várias que colocou Trump em melhores condições. Numa publicação no X na quarta-feira, a Polymarket disse que provou a sabedoria dos “mercados acima das sondagens, dos meios de comunicação e dos especialistas”.

“A Polymarket previu resultados de forma consistente e precisa bem à frente de todos os três, demonstrando o poder de mercados de previsão de alto volume e profundamente líquidos, como os pioneiros da Polymarket”, dizia o comunicado.

Kalshi, outro site de apostas popular, revelou à publicação norte-americana Fast Company que 28.000 pessoas apostaram em Harris em sua plataforma, enquanto 40.000 apostaram em Trump. Eles acertaram.