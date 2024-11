Resultados das eleições nos EUA de 2024 ao vivo: Donald Trump e Kamala Harris disputam para ser presidente | Eleições dos EUA 2024

Anna Leach, Ed Gargan, Niels de Hoog, Seán Clarke, Harry Fischer, Rich Cousins, Garry Blight and Ashley Kirk



Votos do colégio eleitoral Votos do colégio eleitoral Primeiros resultados esperados após as 18h EST (15h PST ou 23h GMT)

Como funcionam as eleições nos EUA?

O vencedor da eleição é determinado através de um sistema denominado colégio eleitoral.

O que é o colégio eleitoral e como funciona?

Cada um dos 50 estados, mais Washington DC, recebe um número de votos do colégio eleitoral, totalizando 538 votos. Os estados mais populosos obtêm mais votos no colégio eleitoral do que os menores.

Um candidato precisa obter 270 votos no colégio eleitoral (50% mais um) para vencer a eleição.

Em todos os estados, exceto dois – Maine e Nebraska – o candidato que obtiver mais votos ganha todos os votos do colégio eleitoral do estado.

Os votos do colégio eleitoral correspondem aos eleitores de cada estado. Esses eleitores votam diretamente no presidente, com base nos resultados das eleições gerais em seu estado. No início de Janeiro, após as eleições presidenciais, o Congresso reúne-se numa sessão conjunta para contar e certificar os votos eleitorais.

Como as pessoas votam nas eleições dos EUA?

As eleições nos EUA são administradas por cada estado. Seja por meio de cédulas pelo correio ou votando pessoalmente no dia das eleições, as pessoas votam efetivamente em 51 mini-eleições nas eleições presidenciais.

Devido às regras do colégio eleitoral, um candidato pode vencer as eleições sem obter o maior número de votos a nível nacional. Isto aconteceu em 2016, quando Trump obteve a maioria dos votos do colégio eleitoral, embora mais pessoas tenham votado em Hillary Clinton nos EUA.

Algumas disputas são realizadas com um sistema de votação por escolha classificada, por meio do qual os eleitores podem classificar os candidatos em sua ordem de preferência. Se nenhum candidato obtiver mais de 50% dos votos, o candidato com menos votos será eliminado e os votos dos seus apoiantes serão contabilizados para a próxima escolha. O Guardian marcou estas eleições quando aplicável acima e mostra os resultados do resultado final com votos redistribuídos.

Como são contados os votos?

A verificação e contagem dos votos envolve muitos processos para garantir a supervisão e a segurança, e ocorre antes, durante e depois do dia das eleições.

Assim que as urnas fecham, os distritos locais contam os votos lançados pessoalmente no dia da eleição, juntamente com quaisquer votos ausentes ou enviados pelo correio que tenham sido verificados. Os processos variam de acordo com o estado, mas normalmente isso envolve a verificação das assinaturas dos eleitores enviados pelo correio e a garantia de que as cédulas sejam devidamente preenchidas. As cédulas provisórias, utilizadas quando há dúvidas sobre a elegibilidade do eleitor, são reservadas para verificação posterior.

Os votos verificados são então contados, geralmente digitalmente, mas em alguns casos manualmente. As contagens são então transmitidas aos escritórios eleitorais do condado para agregação e verificação.

Este processo envolve milhares de funcionários eleitorais locais que são nomeados ou eleitos, dependendo do estado. Observadores partidários e apartidários podem monitorar a contagem de votos.

As autoridades eleitorais estaduais compilam então os resultados a nível do condado e, após outra ronda de verificação, certificam os resultados finais.

Os resultados são comunicados através da mídia – o Guardian recebe dados de resultados da Associated Press.

Os resultados oficiais podem levar dias ou semanas para serem totalmente finalizados. Muitas vezes, isso se deve ao processo de verificação de votos ausentes, por correspondência e provisórios. Em alguns estados, as cédulas pelo correio podem ser recebidas e contadas vários dias após o dia das eleições. A elevada participação eleitoral e possíveis recontagens em disputas acirradas também podem retardar a publicação dos resultados.

Como os resultados são relatados?

Os resultados das eleições nesta página são divulgados pela Associated Press (AP). A AP “liga” para o vencedor em um estado quando determina que o candidato que está atrás não tem caminho para a vitória. Isso pode acontecer antes de 100% dos votos em um estado terem sido contados.

As estimativas do total de votos em cada estado também são fornecidas pela AP. Os números são atualizados durante a noite eleitoral e nos dias seguintes, à medida que mais dados sobre a participação eleitoral ficam disponíveis.

Ilustrações de Sam Kerr. Cartogramas por Pablo Gutiérrez.