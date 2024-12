Revisão de 5 de setembro – procedimentos tensos da mídia revisitam as Olimpíadas de Munique | Filmes dramáticos

Nas pequenas estradas do Oise, avistamos aqui e ali, marcados em fluorescente, “Camponeses em perigo” et “Não ao Mercosul” – com referência ao acordo de comércio livre entre a União Europeia e alguns países da América do Sul. Mas outra angústia foi expressa na quinta-feira, 12 de dezembro, diante das empresas do departamento, em resposta ao apelo da CGT à mobilização nacional para denunciar “sangramento” no emprego industrial.

“Quando alguém me desejar um feliz ano novo no dia 31 de dezembro, vou sorrir amarelo”desliza Sullivan Lebas, 42 anos, desfilando ao lado de seus colegas da WeylChem Lamotte, nas ruas de Trosly-Breuil (Oise). Funcionário desta fábrica química há vinte anos, teme ser um dos 129 despedimentos económicos anunciados em outubro. Mas ele ainda não sabe nada sobre isso. As negociações sobre o plano de protecção do emprego não serão concluídas antes de meados de Janeiro. “Lá eles examinam quem deve sair primeiro. Existe um sistema de pontuação de acordo com a antiguidade, idade… Receio que não seja bom para mim, ele explica. Quando você ouve as notícias, tudo fecha em todos os lugares. O que encontraremos? »

Após a perda de um de seus maiores clientes, que passará a se abastecer na China, a administração anunciou o fechamento da oficina de produção de 2-Coumaranone, que é utilizado na composição de um fungicida. “A oficina conta com 85 funcionários. Mas aproveitaram a oportunidade para cortar todos os serviços”estima Laëtitia Grizeau, representante sindical da CGT. A empresa é, além disso, o único fabricante na Europa de ácido glioxílico, que é utilizado no fabrico de determinados antibióticos ou vanilina – baunilha sintética. Mas aqui novamente enfrenta a concorrência chinesa.

“Estamos sendo roubados pelos chineses, lamenta Céline Candini, 52 anos, técnica do laboratório desde 1995. Há quinze anos os seus produtos eram de má qualidade, mas já não é assim e são muito agressivos nos mercados. É um desastre para a indústria química na Europa. Os americanos estão praticando o protecionismo, por que não podemos nos proteger? »

