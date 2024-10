Revisão de resistência – busca pelos destroços de Shackleton na Antártica ofuscados pela história | Filme

Peter Bradshaw



HHá um filme frustrante que tenta contar duas histórias ao mesmo tempo, mas não consegue nenhuma delas. É a história de A épica provação antártica do explorador Ernest Shackleton em 1915 e como ele e sua tripulação tiveram que, de alguma forma, viajar para um local seguro depois que seu navio, o Endurance, afundou. É também a história de como este navio foi finalmente descoberto por uma equipe de logística de alta tecnologia em 2022, a 3.000 metros de profundidade, no fundo do Mar de Weddell, perto da Península Antártica. Ele justapõe a extraordinária batalha de Shackleton para sobreviver com a luta dos cientistas modernos para localizar os destroços do Endurance, com o tigre Dan Snow a bordo saltando amigavelmente – e é um alinhamento bastante simplista.

Além disso, as imagens a preto e branco captadas na altura pelo famoso diretor de fotografia incorporado de Shackleton, Frank Hurley, foram coloridas, e passagens dos diários de Shackleton e de outros são lidas em voz alta por vozes geradas por IA, retiradas (evidentemente) de gravações existentes por os próprios aventureiros; esta é uma maneira presunçosa e chamativa de embelezar todo o drama.

Incrivelmente assustador… Resistência. Fotografia: Falklands Maritime Heritage Trust

Dividir o foco entre o passado e o presente tem o efeito indirecto de mostrar que as tensões sobre os exploradores modernos não são, obviamente, tão terríveis como as sofridas pela tripulação de Shackleton. Snow e outros parecem um pouco autocongratulatórios, especialmente como o suposto elemento de tensão – eles encontrarão os destroços ou terão que voltar? – é tão obviamente supérfluo. Teria sido melhor, suspeito, simplesmente recontar a exploração moderna, que é bastante interessante, com um uso mais moderado da história de fundo de Shackleton – embora deva ser admitido que parte do material de Shackleton é interessante e original. A descoberta final dos destroços do Endurance produz algumas imagens incríveis e misteriosas, mas não nos cansamos delas. Eles são a coisa mais atraente do filme, mas dificilmente estão lá.