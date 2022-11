Rio Acre chega a quase 3 metros em 24h em Assis Brasil e volume de água deve chegar na capital em até 72h

Devido às chuvas que caíram nos últimos dias no estado, o Rio Acre subiu quase 3 metros em Assis Brasil e, nesta quarta-feira (2), começou a vazar. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, que faz as medições dos rios no estado, às 6h desta quarta o manancial, que estava com 2,71 metros nesta terça (1), atingiu 5,60 metros.