Rio Branco anuncia vacinação para adolescentes acima de 12 anos contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde Rio Branco (Semsa) informou que vai avançar na imunização para jovens que tenham idade a partir dos 12 anos na quinta-feira, 12, na capital.

O público alvo deve procurar um dos sete pontos da capital para receber a primeira dose do imunizante da Pfizer. Para se vacinar é preciso levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF. Os menores de idade, deverão ser acompanhados pelos pais ou responsáveis.

A prefeitura disponibilizou 12 pontos de vacinação, sete são para 1ª dose e 2ª dose Pfizer e 5 pontos exclusivos para 2ª dose da AstraZeneca.

Prontos de vacinação da 1ª e 2ª dose da Pfizer:

Urap Hidalgo de Lima

Urap Rosângela Pimentel

Urap Maria Barroso

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Cláudia Vitorino

Urap Eduardo Assmar

Apenas 2ª dose da AstraZeneca:

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Urap São Francisco

Urap Bacurau

Urap Valdeisa Valdez

Policlínica Barral y Barral