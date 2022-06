Rio Branco começa a aplicar dose de reforço em adolescentes nesta terça-feira (31)

A informação foi confirmada pela coordenadora do Departamento de Vigilância Epidemiológica do município, Socorro Martins, em entrevista à Rede Amazônica.

“Estamos com a nota técnica do Ministério da Saúde, que libera para quem já fez a 1ª e 2ª dose o público de 12 a 17 anos, a dose de reforço para deixar a imunidade mais eficaz. Vamos liberar a partir de amanhã, terça [31], a vacinação para este público em todas as Uraps que estão em vários pontos da cidade e estarão a partir de amanhã para esta faixa etária e também para as demais que ainda não completaram o esquema vacinal”, informou.