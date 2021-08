Rio Branco deverá iniciar imunização de adolescentes a partir de 17 anos na quinta

Em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), composta por todas as secretarias municipais do Acre, decidiu, na manhã desta quarta-feira, 4, que a capital poderá iniciar a vacinação do público adolescente, somente com a aplicação da vacina Pfizer.

Além disso, ficou decidido que os municípios acreanos poderão dar continuidade à aplicação de segundas doses.

O secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima, decidiu que na Capital, a imunização será iniciada, nesta quinta-feira, 5, para os jovens de 17 anos. Os pontos de vacinação devem ser divulgados ainda hoje. “Vamos iniciar a imunização dos adolescentes”, declarou.

Segundo informações da prefeitura de Rio Branco, o público-alvo desta nova etapa com idade entre 12 e 17 anos é estimado em pouco mais de 48 mil pessoas.