Ônibus são incendiados em possível ataque criminoso, diz bombeiros

Um possível incêndio criminoso destruiu completamente dois ônibus na capital acreana. O sinistro aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 4, por volta das 2 horas, quando uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada ao local.

O incêndio foi registrado em frente a um ferro velho localizado na Avenida Amadeo Barbosa, região do Segundo Distrito de Rio Branco. As imagens foram captadas por uma equipe da Rede Amazônica do Acre.

Os bombeiros combateram o incêndio pela madrugada, mas teve de retornar ao local pela manhã, uma vez que as chamas voltaram a incendiar.

A equipe teve de usar duas viaturas e cerca de 120 mil litros de água no combate ao fogo. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros deve aguardar o laudo para informar as reais causas do incidente, mas a principal suspeita é de que possa ter cunho criminoso.