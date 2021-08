Rio Branco segue vacinação contra a covid-19 do público acima dos 18 anos nesta quarta

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) informou que a vacinação do público de 18 anos ou mais contra a covid-19 continua nesta quarta-feira, 4, em 12 pontos da capital.

Para se vacinar é preciso levar um documento com foto ou cartão do SUS ou CPF. A vacinação desse público começou no dia 26 de julho.

Na segunda, 02, o governo do Acre anunciou que iria antecipar a segunda dose da Pfizer para 21 dias, conforme previsto na bula, no entanto, a Semsa afirmou que não poderia antecipar a segunda dose do imunizante devido não ter estoque do imunizante suficientes. O município só teria 19 mil e os vacinados para a segunda dose da Pfizer estariam no montante de 60 mil.

Dos 12 pontos de vacinação, 8 são para 1ª dose e 2ª dose e cinco exclusivos para 2ª dose, todos das 8h às 16 horas.

Pontos de vacinação da 1ª e 2ª dose:

Urap Hidalgo de Lima

Urap Rosângela Pimentel

Urap Maria Barroso

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Cláudia Vitorino

Urap Eduardo Assmar

Pontos exclusivo para 2ª dose:

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Urap São Francisco

Urap Bacurau

Urap Valdeisa Valdez

Policlínica Barral y Barral