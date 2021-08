Rio Acre se aproxima de cota histórica de seca na capital

O nível de seca do Rio Acre continua preocupando as autoridades e moradores da capital acreana, Rio Branco. Nesta quarta-feira, 4, o manancial amanheceu registrando 1,69 metros, se aproximando da marca histórica de seca de 2011 (1,50m) e do recorde registrando em 2016 (1,49m).

Caso a cidade continue registrando falta de chuvas e incidência de queimadas, o Rio pode chegar ao nível mais baixo, assim como em 2016.

Segundo o boletim da Defesa Civil Municipal, o manancial reduziu 3 centímetros nas últimas 24 horas. Nesse período, não foi registrado nenhum milímetro de chuva na capital acreana.

A cota de alerta no Rio Acre em Rio Branco é de 13,50 metros e a de transbordamento fica em 14,00 metros.

O manancial começou a ser monitorado em 1971. A partir de então, passou a sofrer um decréscimo recorrente, com poucos dias de estabilidade, segundo levantamento diário feito pelo órgão.

A coordenação da Defesa Civil acredita que a previsão é que o nível do rio baixe ainda mais, com possibilidade de decretar estado de emergência pelos riscos de desabastecimento.