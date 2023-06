Dois meses após 3ª maior cheia, Rio Acre está abaixo de três metros em Rio Branco e Defesa Civil alerta para possível seca severa

Ex-assessor da Sesacre acusa Secretário de Segurança de acionar viaturas da PM para prendê-lo após acidente de trânsito; Gaia nega e diz que Raimundinho se negou a fazer bafômetro

O ex-assessor da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Raimundo Pinheiro Lima, conhecido como Raimundinho, acusou o Secretário de Segurança Pública, o coronel da PM, José Américo Gaia, de coação e de tentativa de invasão de sua residência após um acidente de trânsito ocorrido na noite deste sábado, 17.

De acordo com Raimundinho, após o acidente, o militar o perseguiu até a rua de sua casa, onde teria apresentado comportamento agressivo, tomado seu celular e a chave de seu veículo.

“Ele riscou no meu carro sem querer, eu vim para casa e esse carro me seguiu Ele me fechou duas vezes. O coronel Gaia me abordou de forma agressiva e disse que eu estava preso porque havia batido no carro dele, além de ter tomado meu celular e a chave do meu carro. Ele mostrou a arma, disse que era coronel e afirmou que eu estava preso”, conta.

Raimundinho conta que Gaia teria acionado seis viaturas e os policiais teriam tentado invadir sua residência. “Ele depois veio com seis viaturas, uns 10 policiais e tentaram invadir minha casa para me prender. Só não entraram porque fechei o portão”, afirma.

Raimundinho conta que irá registrar um boletim de ocorrência neste domingo.

O ac24horas conversou com o Secretário de Segurança Pública. Gaia negou as denúncias de Raimundinho e contou sua versão do caso.

“O que aconteceu foi que ele bateu no meu carro no sentido Armando Nogueira/AABB. Ele bateu no meu carro e continuou. Eu o acompanhei e quando ele parou em uma rua sem saída eu o abordei e disse que ele havia batido no meu carro. Eu pedi que aguardasse a viatura, o que ele não fez. Não peguei o celular de ninguém, tanto que o mesmo fez ligações para outras pessoas. A primeira coisa que fiz foi me identificar, ele tava com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. Minha família estava no carro, inclusive minha filha de cinco anos, eu pedi que fossem feitas fotos do veículo, o boletim de ocorrência e fiz o bafômetro, o que ele se negou a fazer. Foi isso que aconteceu simplesmente”, esclareceu Gaia.

Raimundinho alegou à reportagem que vinha de um aniversário e que não consumiu bebida alcoólica, mas confirmou que se negou a fazer o bafômetro. “Claro que não ia fazer bafômetro, estava chegando na minha casa. Não tinha bebido, mas não ia fazer bafômetro nunca”, afirmou. Por ac24horas

