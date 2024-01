Agente de trânsito é flagrado dormindo dentro de viatura em horário de trabalho no Acre; RBTrans investiga

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) informou que protocolou na última quarta-feira, 21, a prometida representação contra Alan Rick, no Senado Federal. O pedido solicita à Corregedoria que o político seja julgado, de acordo com os artigos 17 a 21 do Código de Ética e Decoro Parlamentar.

O Sindmed acusa o parlamentar de ter usado a tribuna da Casa Legislativa, no dia 13 de junho, para acusar médicos de realizarem “boicote” para impedir que formados em Medicina no exterior participem do Programa Mais Médicos.

A entidade sindical diz ainda que o seu setor jurídico avalia ainda outras ações a serem adotadas, em virtude da “divulgação de dados que podem contribuir com a desinformação, além de estimular o discurso de ódio”.

De acordo com o 1º secretário do Sindmed/AC, Gilson Lima, o ataque desferido pelo senador é ofensivo, tendo motivado diversas notas de protesto contra o político por parte de entidades médicas.

“Encaminhamos a representação e, agora, o próprio Senado deverá avaliar o pedido. Aguardamos uma postura dura do Parlamento”, afirmou o sindicalista.

No citado discurso, segundo o sindicato, Alan Rick teria afirmado possuir cópias de conversas em grupos que comprovariam a participação até de CRMs na tentativa de impedir a escolha de formados no exterior pelo Programa Mais Médicos.

Após as denúncias feitas pelo presidente do Sindmed, Guilherme Pulici, no último dia 14, o senador acreano se manifestou por meio de nota negando que o seu discurso seja de ódio e afirmando que se trata de um compromisso com a população.

“Meu discurso visa garantir que programas essenciais como o Mais Médicos não sejam obstaculizadas ou mesmo inviabilizadas por uma pequena parcela de profissionais que usam de artifício para fazer reserva de mercado, sem qualquer comprometimento com a atenção básica de saúde da população do Acre”, disse Alan Rick.

Em outro trecho da nota, Alan Rick lamentou a exposição pelo presidente do Sindmed do caso grave de saúde que passou com a família, quando, em 2021, sua esposa precisou passar por um parto de emergência por conta de ter sido acometida da Covid-19 e disse ainda que acionará Guilherme Pulici por dizer que a transferência de jatinho foi bancada pelo Congresso Nacional.