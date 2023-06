Sindmed protocola representação contra Alan Rick no Senado Federal

O influencer digital Hedislandes Gadelha publicou um vídeo na manhã desta quinta-feira, 20, onde mostra o descaso do secretário municipal Joabe Lira, nomeado pelo prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas), com a limpeza pública do bairro Aroeira, região periférica da capital.

“Eu vim aqui num bairro que merece respeito. (…) Essa aqui é a verdade nua e crua do que acontece nos bairros de Rio Branco. O Joabe Lira da zeladoria esqueceu do povo do Bairro Aroeira. Eu nunca vi isso na minha vida! Bocalom só quer fazer bairro de rico“, denuncia Gadelha.

“As crianças para ir à escola, precisam passar por dentro do mato, esse varadouro. Isso é incompetência do prefeito de Rio Branco. (…) Joabe Lira só faz parques e bairros de ricos. Eu peço pra você, cara de pau, Joabe Lira, venha limpar essa rua do Aroeira. Bairros de pessoas humildes não limpam“, afirma Gadelha.

Em outro trecho do vídeo, Gadelha diz “Prefeito Bocalom tome vergonha na sua cara, você é um cara de pau, andar nos bairros de pessoas humildes pedindo votos, na época de campanha, você abandonou o povo humilde, abandonou o povo do Aroeira. (…) Toma vergonha na tua cara prefeitinho fajuto, com esse secretariozinho fajuto, chamado Joabe Lira, agente penitenciário, que entrou com laudo médico dizendo que era louco para não trabalhar no IAPEN, e quando foi nomeado na prefeitura, ficou bonzinho da vida (…), daqui em diante vou mostrar cada bairro (…) cabra sem vergonha“, desabafa Gadelha.

